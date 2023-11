Los veteranos del Ensidesa y el Real Avilés ganaron por goleada

Bien es verdad que el equipo, en el transcurso del encuentro nocturno de ayer, estuvo falto de agresividad, de juego viril; por no tener, no tuvo ni picardía ni dosis mínima de mala leche. Vamos, lejos de cometer ni siquiera faltas leves, es que ni utilizó las cargas legales. Eso sí, tiró de deportividad absoluta, demostró plena forma en el juego sin "balón" y, lo más importante, se divirtió a tope, que de eso se trataba.

Así se puede resumir lo visto y paladeado en la enésima cena anual de veteranos del Real Avilés C. F., C. D. Ensidesa y Real Avilés Industrial. Al final del tiempo reglamentado –en realidad, fue como un partido de voleibol o tenis de "mesa", pues se sabía la hora de inicio, pero no la de fin–, la selecta escuadra ganó por goleada y, como queda dicho, sin pegar una patada. También es verdad que jugaron con gran ventaja, dado que se les permitió una pausa de hidratación (o "cooling break", como dice tanto snob que circula por ahí) bastante más larga del minuto habitual.

Sin táctica definida, didácticos entrenadores (Raúl González, Gobaín García, Isidro Caballero) no hubieran tenido ningún problema, o sí, en componer un "once" imbatible, que, en realidad, fue un "treinta y cinco". Tal fue el número de los que se juntaron: felinos guardametas (Eduardo Simón, Lito, Emiliano, Nacho Arias), infranqueables zagueros (Tino Quirós, Fito Fernández, Goyo Esteban, Primo Álvarez, Andrés Marquínez, Paco Lazcano, José Luis Ibáñez, Álvaro González, Mandi Suárez), finos y pundonorosos centrocampistas (Juan Valdés, Luis Gabriel García, Monchín Álvarez, Lolo Modroño, Tino Rúa, Félix Rodríguez, Carlonchi Menéndez) y escurridizos y astutos atacantes (Luis Bellón, Emiliano Barba, Fernando Arias, Toni Fidalgo, José Aurelio Fernández, Arturo Rodríguez, Javi Fernández, José Ángel Pérez, Juanjo Fernández, Chusma Prado, Manucli González, Dani Gutiérrez).

A la vez de recordar a los ya eternos e inolvidables ausentes (Quini Castro, Marcelo Campanal, Manolo Trilles, Pepe Albert, Joaquín Sanjuán…), todos se pusieron manos a la obra con sus miles de anécdotas. Especialmente grato fue seguir viendo al primer divisionario Luis Bellón, el más experimentado de todos, que el pasado 15 de septiembre cumplía el 66º aniversario de su debut oficial con el antiguo Real Avilés.

Cabe decir también que en la cancha del 40 Nudos hubo monitor, pero la cosa fue tan bien que ni polémicas surgieron con el "BAR". Por lo demás, la organización dictaminó que la convocatoria para el próximo año ya está abierta.