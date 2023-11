Fombona, ciclista diabética: "No se me va a poner nada por delante"

Lorena Menéndez Fombona es diabética desde hace doce años. Le detectaron diabetes gestacional cuando estaba embarazada y, después de ocho meses de dar a luz, comenzó a convivir con la enfermedad. "Cuando me lo dijeron se me cayó el mundo encima; yo practicaba deporte, competía en bici de montaña", señala la gijonesa, que ayer contó su experiencia vital en la Casa de Cultura con motivo de los actos por el Día Internacional de la Diabetes.

"¿Es incompatible la diabetes con el deporte? Para nada. Pero yo no lo sabía, ni a quién preguntar, llevaba una buena gestión de la diabetes en los meses posteriores y trasladé a mi endocrina que tenía ilusión por volver a la competición", explicó. Y volvió y lo hizo con muchas ganas. Prueba de ello es que en 2017 se convirtió en la primera mujer con diabetes en finalizar la "Titan Desert", que es una prueba en la que compiten ciclistas profesionales y consiste en una carrera de varios días en el desierto marroquí. Antes de cumplir su objetivo en la "Titan" había competido en el Atlas con "una prueba pequeñita" en la que llegó a pedalear hasta los 3.000 metros de altitud.

Menéndez Fombona estuvo en todo momento "acompañada" por los consejos de Marta Diéguez Felechosa, de la unidad de Endocrinología de Cabueñes. Aprendió a controlar la insulina necesaria para cada prueba deportiva. Aprendió a gestionarse ella misma con el apoyo de los profesionales, en lo que ella denomina "pruebas de ensayo-error". "Se puede hacer deporte siendo diabética, sí, claro, pero hay que formarse", señala esta mujer a la que le gusta contar su experiencia y trasladarla a los niños y jóvenes en los colegios e institutos. "No soy endocrina, pero sí tengo mi experiencia; se me cayó el mundo encima, pensé que no iba a poder hacer nada. Me demostré a mí misma que no se me va a poner nada por delante, y ahora quiero ir a competir a Sudáfrica", concluyó.