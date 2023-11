Luciano, el cuponero errante de Avilés: "¿Todavía te tienen vendiendo al raso? ¡Qué vergüenza!"

Una mujer se acerca a comprar el cupón diario de la ONCE y saluda de esta guisa al vendedor: "Pero bueno, Luciano, ¿todavía te tienen vendiendo al raso? ¡Qué vergüenza!". El resignado cuponero se limita a encogerse de hombros y poner cara de "¡pues ya ves, aquí sigo!" El interés de sus clientes por su "exilio" laboral, mezcla de franco aprecio por su persona y estupor por la tardanza en reponer el icónico quiosco de la ONCE que se ubicaba enfrente del Café Colón, es lo único bueno que está sacando Luciano Álvarez de la pesadilla en la que le sumió la ejecución de las obras de rehabilitación de la plaza Pedro Menéndez, a consecuencia de la cual hubo que quitar la caseta que usaba como punto de venta de los productos de la ONCE.

La cabina se la llevaron de una pieza el pasado mes de marzo, sin mediar aviso y previo cerco de la misma con vallas de obra que convertían la tarea de acercarse a ella en una misión harto compleja para una persona ciega como Luciano. La reforma de la plaza Pedro Menéndez finalizó en julio, pero de la reposición del quiosco de la ONCE nada se sabe a ciencia cierta. Pasó el verano, llegó el otoño, se acercan las invernadas y Luciano Álvarez no tiene noticia alguna de cuándo recuperará la comodidad de vender bajo techo, protegido de las inclemencias meteorológicas y con más seguridad de la que le brinda el soportal del Colón. La madre del cuponero y su lazarilla ocasional, Maribel Rodríguez, cuenta que la dirección territorial de la ONCE ha asegurado en varias ocasiones que es cuestión "de días" la reposición de la cabina. Pero el día en cuestión nunca llega. Anteriormente la "pelota" estuvo en el tejado del Ayuntamiento de Avilés, que al parecer dilató un tiempo el papeleo para hacer posible la reubicación del quiosco. Este diario preguntó al respecto al equipo avilesino de gobierno el pasado mes de octubre y desde el área de Urbanismo respondieron que los permisos municipales "están concedidos". O sea, que la "pelota" saltó al tejado de la ONCE. Y allí sigue, al parecer. La retirada del quiosco de la esquina del Café Colón durante las obras en la zona afectó a Álvarez, que tuvo que trasladarse a otra calle donde, según asegura, se redujeron sus ventas, por lo que pidió regresar a su esquina habitual. Volvió y en ausencia de cabina buscó acomodo en el soportal del Colón, donde usó durante un tiempo como mesa en la que apoyar sus pertenencias unas grandes bobinas de hilo eléctrico, pero ni esa comodidad tiene ahora porque los obreros se llevaron los carretes cuando concluyeron los trabajos de urbanización. Para Luciano Álvarez disponer de una cabina de venta es vital porque debido a su ceguera absoluta requiere en ocasiones del acompañamiento de perro guía, maneja aparatos como un detector de billetes falsos que necesita apoyar en alguna superficie, le resulta inconveniente el uso de mostradores móviles como el de otros vendedores y por experiencia sabe que hay malvados que son capaces hasta de robarle sus pertenencias, como la mochila que le arrebataron de encima de las bobinas de cable cuando las usaba como mobiliario de emergencia.