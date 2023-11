El Avilés piensa en Sánchez Murias como sustituto de Cañedo

Cambio de rumbo en el Avilés. Los blanquiazules han decidido cesar a Emilio Cañedo, el entrenador con el que casi consiguen el ascenso a Primera Federación, y piensan en Manolo Sánchez Murias como su sustituto, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. La mala racha de resultados del conjunto avilesino, que solamente ha sumado once puntos en los primeros once encuentros de Liga y que únicamente ha conseguido una victoria, ante el Valladolid B, ha condenado al técnico ovetense. Diego Baeza, presidente del club, se ha involucrado directamente a la hora de escoger al próximo entrenador y parece firme en su apuesta por el ex del Sporting de Gijón, aunque aún se barajan otros perfiles.

Tanto Baeza como Javi Vidales, director deportivo del Avilés, habían salido la semana pasada a ratificar al que, hasta ayer, era su entrenador. "No se cesa al míster porque no es lo que tenemos que hacer", sentenció con claridad el astorgano al ser preguntado sobre el tema el pasado lunes, que argumentó su respuesta en que el ovetense "ha demostrado manejo y es una persona que lleva mucho tiempo aquí", por lo que tiene "confianza máxima".

"No puede ser que todos siguiesen al entrenador la temporada pasada y durante el verano y, ahora, quieran bajarse del barco. Hasta Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, alabó el nivel del míster y la plantilla y me dijo que no se atrevía a meter jugadores del filial contra nosotros, porque le podíamos dar un disgusto. Tengo confianza en el míster y creo en su forma de trabajar", señaló el miércoles el presidente blanquiazul en un coloquio. Las palabras de ambos no han necesitado ni una semana para caducar. La derrota ante el Zamora, líder de Segunda Federación, ha acabado de sentenciar a Cañedo cuando todo apuntaba a que desde las oficinas habían puesto toda la confianza en su proyecto.

Lo cierto es que el arranque del Avilés es preocupante. Los blanquiazules solo han sido capaces de ganar un encuentro en lo que va de temporada, ante el Valladolid B, y suman once puntos en once encuentros. Ahora mismo los avilesinos marchan decimosegundos, empatados a puntos con el Marino, que ocupa la posición de play-out, y el Coruxo, en descenso. Sus once puntos les colocan más cerca del Covadonga, último clasificado con siete, que del Guijuelo, que con dieciocho marca el último puesto de play-off. Desde que el Avilés volvió a la Segunda Federación este es el peor inicio del equipo. En la temporada 2021-22 los blanquiazules, en la jornada 11, sumaban 20 puntos, con cinco victorias, cinco empates y una derrota y marchaban segundos. Al año siguiente, con Cañedo en el banquillo, los avilesinos iban a estas alturas cuartos, con dieciocho puntos, con cinco victorias, tres empates y tres derrotas. Ahora la situación es totalmente distinta.

En estos momentos la pelota está en el tejado de Baeza. El presidente blanquiazul se está encargando personalmente de la búsqueda de un nuevo entrenador y parece que ya tiene a un favorito: Manolo Sánchez Murias. El casting todavía está abierto, pero el gijonés está, por el momento, liderando la carrera. El último cargo del exrojiblanco dentro del mundo del fútbol fue el de director de Fútbol Base del Sporting, puesto que ocupó desde el 2013 hasta la llegada del Grupo Orlegi a la propiedad de la entidad rojiblanca. Además, Murias ha entrenado al Sporting B en varias etapas e incluso llegó a hacerse cargo del primer equipo sportinguista en el primer tramo de Liga de la temporada 2012-2013. El Sporting acababa de descender de Primera División, pero bajo la batuta del gijonés solo pudo ganar dos de los primeros nueve encuentros, lo que provocó que fuese sustituido por José Ramón Sandoval.

En su etapa en Mareo coincidió con Javi Vidales, el que ahora será su director deportivo. Además, el gijonés ha podido echar el ojo a la que apunta a ser su nueva plantilla, ya que en los últimos encuentros del Avilés en el Suárez Puerta se le ha podido ver por la grada.

Se abre un nuevo capítulo en el Avilés. Cañedo ya es, por mucho que pese, historia, y habrá que esperar para ver quién se hace cargo de los blanquiazules. Por el momento, la plantilla se ejercitará mañana de cara al encuentro del domingo ante el Rayo Cantabria.