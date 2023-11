La rula de Gijón arrebata a la de Avilés la condición de puerto bonitero de Asturias

La honrilla de cerrar el año siendo el puerto bonitero de Asturias le va a corresponder esta vez, por primera vez en décadas, a Gijón en detrimento de Avilés, que cede el cetro por una diferencia de 369.705 kilo. En el caso de la rula avilesina, el cómputo a día de hoy revela que se han comercializado en esta campaña 1.186.097 kilos de bonito; en el caso de la rula gijonesa la cifra se eleva a 1.555.802 kilos. Es altamente improbable que esas cifras se modifiquen, pues si bien es cierto que los pescadores del Cantábrico no agotaron el cupo autorizado por la Unión Europea no es menos verdad que los barcos ya no van a pescar túnidos.

La comercialización de bonito en los puertos asturianos es lo que se conoce en términos económicos como un duopolio, pues solo las rulas de Gijón y Avilés gestionan cantidades relevantes desde el punto de vista de interés de mercado. Tradicionalmente ha sido la rula de Avilés, la que tiene a gala hacer la primera subasta de cada costera, la que finaliza la campaña con más kilos vendidos, pero la de Gijón lleva años recortando la diferencia y este año, definitivamente, le ha dado la vuelta a la tortilla. Desde Nueva Rula de Avilés explican así lo ocurrido: "El pescado ha tenido un comportamiento errático y los barcos de cacea (anzuelo) dejaron de pescar en julio y agosto muchas toneladas porque el bonito se alejó de la costa y lo poco que se capturaba era pequeño. Eso ha penalizado nuestras ventas, si bien no quita que la rula de Gijón trabaja cada vez mejor la campaña bonitera y hay que felicitarlos". A diferencia de la flota de cacea, de la que la rula de Avilés tiene una dependencia absoluta, la rula de Gijón alterna descargas de bonito capturado con anzuelo y de barcos de tanqueo, a los que este año, según fuentes pesqueras, les ha ido bien en la costera de bonito. El precio medio de venta de los bonitos en la rula de El Musel también fue mejor (4,72 euro el kilo) que el de Avilés (4,43 euros). ¿La razón?: nuevamente el tamaño de los ejemplares, pues el mercado paga más por los bonitos grandes.