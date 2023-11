Manolo Sánchez Murias, nuevo entrenador del Avilés: "Quiero crecer con el Avilés, no renuncio a nada"

Manolo Sánchez Murias ya habla como nuevo entrenador del Avilés. El gijonés, que llega al Suárez Puerta para sustituir a Emilio Cañedo, llega al conjunto blanquiazul con ambición y con ganas de darle la vuelta a la mala situación que están viviendo los avilesinos. “Estoy seguro, por la fuerza que nos trae Manolo y por todo lo que conoce a nuestros jugadores, que vamos a conseguir dar la vuelta a este momento”, apuntó Javi Vidales, director deportivo del Avilés, que reconoció que tuvo que cambiar de entrenador “para buscar un impulso”. Ahora Sánchez Murias será el que lleve las riendas de la nave blanquiazul.

Sensaciones tras su fichaje. “Estoy contento de estar aquí, de afrontar este reto y es una gran oportunidad de volver a estar en fútbol. Que mejor que un sitio como el Avilés. Para mí supone un reto muy importante, estoy con muchas ganas y contento”.

Su presencia en el Suárez Puerta. “Se me ha visto por Avilés porque creo que es mi obligación como profesional estar al tanto del mundo del fútbol. Cuando tienes cerca a un equipo como el Avilés como profesional tengo que estar atento y ser conocedor del equipo y de la categoría. El año pasado vine bastantes veces, eso me ha permitido tener un cierto conocimiento tanto a nivel colectivo como individual. Es un equipo que me ha gustado desde el punto de vista de mi concepción de lo que es el fútbol. Creo que tiene potencial y muchos argumentos. A nivel de plantilla los jugadores creo que casan con cómo me gusta jugar”.

La primera toma de contacto. “Estoy contento con la primera toma de contacto, con la receptividad y las ganas que me han tramitado los jugadores. El fútbol tiene situaciones difíciles, todo futbolista ha tenido que vivir algo así. Ahora toca mirar al frente, asumirlo desde la profesionalidad y darle la vuelta a la situación, que no es la que quisiéramos”.

Su primer mensaje. “Mi primer mensaje fue de ambición, para afrontar el reto con ilusión. La ilusión es lo que más ha representado al Avilés en su trayectoria reciente y parte de la ilusión está en las manos de lo que se cuece en el vestuario. Tenemos que ser conscientes de eso. Hemos tenido la primera contacto y a partir de ahí creo que el trabajo en el campo va a dotar al equipo de lo necesario para entender como veo el futbol, de una organización de juego, de unas señas de identidad que nos permitan también a afrontar ese desafío que tenemos delante con argumentos futbolísticos”.

🎙️ 𝐑𝐃𝐏 | Presentación Manolo Sánchez Murias



❝Quiero ver a un equipo con hambre, que le demuestre al contrario desde el minuto uno que quiere ganar y que está convencido de que va a ganar porque tiene argumentos❞#RealAvilésIndustrial 🔵⚪🔴 — Real Avilés Industrial (@RealAvilesInd) 15 de noviembre de 2023

Su objetivo. “Mi objetivo es ayudar a que las cosas vayan bien, sacar buenos resultados y crecer como entrenador. Quiero crecer con el Avilés y quiero ayudar a crecer al Avilés.”

Ambición. “Yo no renunció a nada. Los números no nos dicen que tenemos renunciar. Confió en los futbolistas que tenemos, el equipo en el que estamos y en el club. Yo voy a trabajar, a exigir, a apretar y a intentar trasmitir una mentalidad ambiciosa y ganadora. Voy a hacerlo desde la responsabilidad, para ir con todo, y si no se logra seré yo el responsable”.

Qué cambiar para adaptar el equipo a su estilo. “Cuando veía el equipo desde la grada hacía un análisis desde y punto de vista y creo que el equipo casa bien con mi manera de ver el fútbol. Dándole unos toques diferentes creo que se le puede sacar mucho rendimiento. Creo que hay futbolistas muy interesantes, que tienen potencial, y ahora vamos a ir poco a poco dando esas pinceladas para darle la vuelta a los resultados”.

Su estilo, continuista con Cañedo. “Me gusta un fútbol equilibrado, donde mi equipo sepa lo que tiene que hacer cuando tiene balón. Eso es manejar el juego. Desde el punto de vista defensivo quiero tener una organización que nos permita ser un equipo consistente y sólido, porque cuando consigues eso también atacas mejor. Hoy hemos manejado muchas situaciones con balón y otras en las que no lo teníamos. Ningún equipo juega bien al futbol si no es sólido y consistente cuando tiene el balón”.

De los despachos al banquillo. “Me tocó una labor de despacho, por decirlo así. Estoy muy orgulloso de ello, me ha supuesto un crecimiento espectacular, pero los que nos sentimos entrenador nunca perdemos esa esencia. Yo nunca he dejado de sentirme entrenador y siempre me ha gustado esta profesión. Ahora estoy de nuevo con la oportunidad de entrenar”.

Coger el Avilés a media temporada. “Estoy convencido del sitio en el que estoy y de poder disfrutar de volver a ser entrenador. Yo lo que veo es un reto y un desafío. Las oportunidades llegan cuando llegan, si quieres ser entrenador y que te llame el Bayern de Múnich estaría en casa sentado. Creo que es un proyecto ilusionante, estoy super feliz de poder sumarme a eso y aportar mi granito de arena”.

Su esquema. “No me he cerrado en exceso a un sistema. Hoy he probado con dos pivotes y un mediapunta, pero no cierro posibilidad. Hay jugadores que tienen cierta polivalencia para adaptarse a diferentes posiciones que quiero verlos in situ”.

El Avilés que se verá el domingo. “Me gustaría que mi equipo sea reconocible y que tenga hambre, que esté convencido de que va a ganar porque tiene argumentos. Si plasmamos eso en la mentalidad, lo plasmaremos en el juego. Eso es lo que quiero ver y estoy convencido de que el domingo se verá”.

El domingo, a por la primera victoria. “Yo no renuncio a nada, el domingo vamos a ir a ganar. El rival nos va a poner las cosas difíciles, pero hay que pensar en nuestro potencial. Me interesa también como puedo dar respuesta para la exigencia que hay, quiero tener las cosas claras y ser cada vez más reconocibles. Es para lo que voy a trabajar. Hay que demostrar hambre”.

El ánimo de sus futbolistas. “Todos los que hemos sido futbolistas sabemos qué pasar por una etapa donde las cosas no salen no es sencillo. En el futbol no puede haber dudas, ni del propio futbolista ni de sus compañeros. Hay mucho potencial en esta plantilla, hay recursos y tenemos que disfrutar de esto, pensar que estamos plenamente capacitados para revertir la situación

La negociación, rápida. “Es un ámbito privado, una cuestión que he llevado tanto con la dirección deportiva como con el presidente. La negociación fue muy rápida porque me atraía mucho el proyecto. Para aclarar, hasta el lunes yo no hable con nadie”.

El césped del Suárez Puerta. “No me gusta hablar de algo que no está en mi control. El césped tendremos que adaptarnos y a funcionar. Hay que tener una mentalidad positiva, de querer ganar y olvidarnos de esas cuestiones”.