La saturación del parking del aeropuerto hace proliferar negocios particulares

La gran cartelera de vuelos del aeródromo asturiano, que ha aumentado su oferta en los últimos meses, con posibilidad de viajar a Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, ha hecho que, a su alrededor, los negocios de parkings hayan aflorado. Como un planeta con sus satélites alrededor, el boom del aeropuerto está resultando un soplo de aire fresco para algunos negocios en la comarca, que poco a poco ve como empiezan a surgir más aparcamientos para dar cabida a toda la demanda del aeropuerto. Habida cuenta de la demanda, crecen las instalaciones de este tipo dentro del propio recinto y hasta empresas que acercan a la puerta al cliente y luego van a buscarlo cuando aterriza su avión, todas las posibilidades están contempladas.

"Ahora mismo hay muchos vuelos y la gente, como es obvio, utiliza muchos aparcamientos", explica Luis Pablo Álvarez, encargado del parking del Hotel Arias, que está dentro del territorio del aeropuerto. Este alojamiento, del que se hicieron cargo hace apenas un año, cumple con dos funciones. Primero, hospeda a los visitantes que así lo deseen y, el que quiera, puede dejar su coche en su aparcamiento, para así no pagar las tarifas más altas del parking que ofrece Aena.

"No puedo comparar con otros veranos, pero para nosotros ha ido muy bien, ha cumplido con nuestras expectativas", indica el responsable del equipamiento, que destaca que una de las grandes ventajas que tiene su negocio es que están dentro del aeropuerto, lo que hace que no tengan que desplazar a sus clientes. "Eso sí, dependemos totalmente de la política de vuelos. Nuestro motor es el aeropuerto. Si siguen como hasta ahora, la rueda seguirá girando, pero esperemos que no les de por cambiar", señala Álvarez, quien cree que "hay mercado para más empresas, porque la demanda es alta y nosotros llegamos hasta donde llegamos".

En el Alto del Praviano, otro de los negocios de aparcamiento que órbita alrededor del aeropuerto, coinciden con el Hotel Arias en que la política expansiva de vuelos que han tenido en los últimos meses desde el aeródromo ha ayudado a que "el verano haya ido muy bien". Eso sí, Concepción Borges, trabajadora de la empresa, advierte: "Estos negocios son cíclicos. Ahora mismo hay muchos vuelos y, con ello, llegan muchos clientes. El día que bajen los vuelos bajará la demanda". Eso sí, desde el Alto del Praviano no pueden estar más que "encantados" con la política que están teniendo desde el Aeropuerto de Asturias. "A la vista está que, gracias a ello, más empresas se están animando a venir aquí, algo que siempre es una buena noticia", apunta.

Desde el Ayuntamiento de Castrillón coinciden en la satisfacción habida cuenta del crecimiento económico que representan para el concejo todos estos negocios. "El Aeropuerto va a ampliar sus plazas de aparcamiento, creando plazas lowcost, porque incluso los aparcamientos que hay en el hotel están completos", reconoce Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, quien ha hablado con varias de las empresas y todas le dicen lo mismo: “Están muy contentas con como está yendo todo".

Precisamente en uno de los últimos plenos se trató un tema que parece estar de moda dentro del concejo. El consistorio firmó un convenio con los propietarios de una parcela en Santiago del Monte, para crear un nuevo aparcamiento en las inmediaciones del Aeropuerto de Asturias. Y es que en un de los últimos plenos en el Ayuntamiento, se abordó el convenio con los propietarios de una parcela en Santiago del Monte, para crear un nuevo aparcamiento en las inmediaciones del Aeropuerto. "Según nos comentan todas las plazas de aparcamiento que se puedan crear son bienvenidas, porque hay suficiente demanda como para poder cubrirlas", apunta el regidor.

Ahora, con la llegada del AVE a Asturias y, como defienden desde Avilés de las oportunidades que representa la llegada de la alta velocidad a la villa como puerta a Occidente, pero todos los estamentos están de acuerdo en que puede favorecerles. "Habrá que ver en que condiciones llega a Avilés, pero yo creo que puede haber mercado para todo", apunta Luis Pablo Álvarez, algo en lo que coincide con Concepción Borges, que no cree que el AVE vaya a perjudicar al aeropuerto asturiano, más bien al contrario. "El AVE solo va directo a Madrid, para el resto de destinos sigue haciendo falta coger un avión. Yo creo que va a ser algo muy beneficioso para la comunidad y para el concejo, pero dudo que nos vaya a afectar", comenta.

Para Alonso la llegada de alta velocidad es algo "estratégico" para la comarca. "Es algo que va a sumar, no lo podemos dejar pasar. Somos una comarca industrial, que cada vez vamos a más. Tenemos grandes empresas y a la vez potenciamos el turismo, por lo que va a ser algo que nos va a beneficiar", explica el Alcalde, quien opina que, al ser el nexo de comunicación con el Occidente, la frecuencia de AVE a Avilés puede suponer un gran beneficio para todos los negocios del concejo de Castrillón, incluidas las empresas de aparcamiento.