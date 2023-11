Así ha sido el primer día de Manolo Sánchez Murias a la órdenes del Avilés

El reloj no marcaba las once todavía cuando Manolo Sánchez Murias saltó, junto a sus nuevos jugadores, al césped de La Toba. El flamante nuevo entrenador del Avilés tuvo hoy su primera sesión de trabajo a cargo del conjunto blanquiazul, momento que no se quisieron perder las altas instancias del club, con Diego Baeza, presidente, Natalia González, directora general, y Javier Vidales, director deportivo, presentes en la grada. Durante las más de dos horas que duró el entrenamiento el balón fue el gran protagonista y el técnico gijonés focalizó el trabajo en el esquema que quiere implementar, el 4-2-3-1, y en el rival que tienen los avilesinos el próximo domingo, el Rayo Cantabria.

Aun sin su sudadera personalizada, por lo que tuvo que usar la de José Antonio Caveda, ex preparador físico, Sánchez Murias arrancó con su primer entrenamiento. Mientras su equipo calentaba y realizaba carrera continua, el gijonés mantuvo una charla de alrededor de diez minutos con Diego Baeza, que no quiso perderse los primeros detalles de su nuevo entrenador. Tras ese encuentro, el presidente se fundió en un abrazo con Vidales, y, junto al astorgano y González, se sentó en la grada mientras iban hablando. Por su parte, el técnico gijonés rápidamente dejó ver las líneas maestras de su entrenamiento. El primer ejercicio consistió en un duelo entre tres equipos, cada uno formado por tres futbolistas, en dimensiones reducidas. Sánchez Murias y Matías Vigil, segundo entrenador, se repartieron los grupos, para poder estar pendiente de todos los futbolistas. El entrenador estuvo muy pendiente de lo que pasaba, insistiendo a sus jugadores para que subiesen el nivel de intensidad. Tras ello, el Avilés pasó a realizar ejercicios de táctica. Tras colocar a todos sus hombres en un 4-2-3-1, repartiendo a los jugadores dependiendo de su posición, Sánchez Murias empezó a explicar lo que quería de cara al encuentro ante el Rayo Cantabria. El gijonés estuvo muy insistente a la hora de hablar de la presión adelantada, para así hacer daño a la salida de balón del conjunto cántabro. Para ello, en vez de dar órdenes a sus jugadores, el blanquiazul trató de explicar el porqué de cada movimiento, para que así fuese más sencillo para ellos asimilarlo a la hora de saltar al terreno de juego. Tras insistir mucho en ese tema, colocando picas para simular a los rivales, el gijonés organizo un partido en dimensiones reducidas, donde insistió en el trabajo de los laterales, para que percutiesen por dentro y por fuera. Además, también les ordenó que, cuando el equipo tenga la pelota, el que estuviese en el lado débil estuviese más recogido, para guardar las espaldas a nivel defensivo. Si hace falta su colaboración en ataque, podrá recibir el balón de ara y romper por velocidad. Otro de los puntos en los que focalizó Sánchez fue la disputas de las segundas jugadas, algo que quiere que el Avilés aproveche para sacar ventaja. 📸 Primer día completado ✅

👉 𝐌anolo 𝐒ánchez 𝐌urias 👈#RealAvilésIndustrial 🔵⚪🔴 pic.twitter.com/1BZVtGislT — Real Avilés Industrial (@RealAvilesInd) 15 de noviembre de 2023 Otro de los detalles que llamó la atención del primer entrenamiento de Sánchez Murias fue la posición de algunos jugadores. El gijonés apostó por Jorge como mediapunta, en el tridente de futbolistas que acompaña al delantero, y por Miguel Sierra como pivote, realizando los ejercicios al lado de Guram. El granadino estaría así alejado de la zona donde mejor se le ha visto rendir, la de tres cuartos, aunque puede ser una de las soluciones que haya pensado el entrenador para parchear las ausencias de Cortina y Mecerreyes. De hecho, el técnico quiso hablar personalmente con el avilesino, para conocer el estado de su lesión, al igual que con Valcarce. Al término de la sesión, cuando los jugadores del Avilés estaban camino de los vestuarios, Sánchez Murias mantuvo una charla con Vidales antes de dirigirse al Suárez Puerta, donde tendrá su presentación como entrenador blanquiazul. Las líneas maestras han quedado claras: mucho balón, un esquema fijo e intensidad.