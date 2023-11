El "gran hermano" de las vacas ya es realidad en Avilés: "No trabajo menos, pero sí con más eficiencia", valora el ganadero que lo prueba

El ganadero Ángel José Fernández Cascarón lleva a sus 110 vacas frisonas en el teléfono móvil. Si no le salta alguna alerta durante la noche, lo primero que hace al levantarse es consultar los datos que le llegan a su teléfono desde el collar que todos sus animales llevan al cuello. En un momento sabe de cada uno, entre otras cosas, el tiempo que pasan rumiando, si se mueven más o menos de lo habitual, el tiempo que pasan tumbadas, si jadean o no o la alerta del celo, entre otros datos. Lleva mes y medio y no puede estar más contento: "Hoy lo veo aún más útil de lo que pensaba. No trabajo menos, pero sí trabajo distinto, en una forma que resulta más eficiente. Vivimos en el siglo XXI y hay que reciclarse y aprovechar los avances tecnológico que nos pueden ser útiles en ganadería, y este es uno de ellos", explica este profesional cuya explotación produce al día 35,5 litros de leche y unos 12.000 litros al año.

Cuarta generación al frente de la Ganadería Fele S.C de vacas frisonas en Valliniello (Avilés), afirma que la motivación para incorporar nuevas tecnologías al trabajo ganadero es algo que siempre le inculcó su padre, que fue el precursor de la Asociación Nacional de Frisona así como del control lechero aquí en Asturias, explica mientras muestra los collares que llevan puestos sus vacas, tanto madres como crías. Está aplicando el sistema de monitoreo SenseHub de la empresa MSD. El collar lleva un sensor, un oscilómetro, que controla hasta nueve parámetros distintos en tres bloques de información que son muy valiosos para el ganadero así como para el bienestar animal en su ganadería, explica Fernández. "Uno de los parámetros que mide es el celo, saltando una alerta que avisa del mismo y de cuando está lista para inseminar. Incluso te indica las mejores horas para la inseminación. Al medir también los movimientos de la vaca, si se mueve más o menos de lo habitual, también es un indicador importante para su salud. Esto te puede informar, por ejemplo, de que la vaca puede estar enferma y lo que haces es adelantarte a esa enfermedad y atajarla antes de que se desarrolle. Incluso te avisa si tiene estrés por calor al medir el jadeo del animal. Otra cosa importante que mide son las rutinas de grupo. En el tema de la alimentación también es importante porque, si por ejemplo cambias algo en ella, las vacas lo van a notar positiva o negativamente. Si por ejemplo rumian una hora más de media, eso indica que la alimentación va mejor, produce más leche y da más rendimiento", señala. Mientras en el occidente asturiano ya hay ganaderías con este sistema, en el centro de la región este ganadero y otros dos más de su misma zona son los primeros en haberlo incorporado. "Ahora la forma de trabajar es muy distinta y no queda otra que optimizar gastos, inversiones, compras, porque los márgenes son cada vez más pequeños. Tengo un dispositivo que me está informando cada minuto sobre qué hace mi animal y, en función de sus movimientos y su rumia, te da o no determinadas alertas porque cada animal es mundo. Prevenir ayuda, además de al bienestar animal, a reducir gastos", reseña el avilesino.