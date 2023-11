"Me parece muy bien la ampliación de la fábrica: es de 1970, o renovarse o morir", dice Juan Muñiz, nuevo presidente del comité de Fertiberia

Juan Muñiz García (Molleda, Corvera, 1973) es el nuevo presidente del comité de empresa de Fertiberia en Trasona. Es representante de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono, al término de su jornada de trabajo.

–¿Dónde tiene su puesto?

–En producción, en Nitrato. Entré en la fábrica en 2008. Un año antes había trabajado allí, pero con una empresa de trabajo temporal. Venía de ser autónomo.

–Acaba de salir presidente del comité.

–Eso es. Por la CSIF.

–¿Cuánto tiempo llevaba usted en el comité?

–Estuve hace ocho años, luego, en el mandato pasado, no –fui delegado sindical–.

–¿Siempre ha militado en la CSIF?

–No. Yo empecé en la Confederación de Trabajadores Independientes (CTI), que era un sindicato minoritario que había en Fertiberia y hace unos ocho o nueve años nos absorbió CSIF a todos estos pequeños sindicatos. Bueno, nos integramos en la central.

–O sea, que estrenó CSIF en Fertiberia.

–Eso es.

–Porque entró en el comité ya con CSIF.

–Sí, sí.

–Los representantes de la empresa han anunciado que van a doblar la producción de Trasona de aquí a dos o tres años. ¿Cómo lo ven?

–Desde nuestro punto de vista, la materialización de este anuncio sería fantástico. Todo lo que sea ampliar y crear nuevos puestos de trabajo y que sea para aquí, para la zona de Corvera y de Avilés, pues bueno, sería maravilloso. Ahí estaremos con la empresa, apoyando a muerte.

–¿Qué saben de esta ampliación y del otro proyecto, el del hidrógeno verde previsto para Valliniello?

–Vamos a tener una reunión pronto para conocer en detalle cómo van los dos proyectos: el de la ampliación y el de Valliniello. Sé, en todo caso, que está previsto que haya una ampliación de Nítrico y una tercera línea. Y me parece muy bien porque esta fábrica es de Trasona es de 1970. O renovarse o morir. Si las inversiones no vienen... no se puede duplicar la producción con lo que hay ahora.

–Históricamente, la fábrica no ha dejado de crecer.

–Sí, la producción ha ido creciendo, pero lo que es la estructura de la fábrica... Se van haciendo parches, remiendos... Lo que pasa es que se está haciendo todo con las máquinas que ya había. Por eso se puede hacer la producción que hacemos.

–¿Qué necesita la fábrica?

–Lo que necesita esta fábrica es inversión, que llegue dinero porque así es como habrá que contratar más personal.

–¿Cuántos son el comité?

–Nueve personas: somos cuatro de CSIF, cuatro de UGT y uno de Comisiones Obreras.

–Fue este el voto decisivo para que saliera usted elegido.

–Sí. El representante de Comisiones nos apoyó a nosotros a cambio de nada.

–Imagino que la primera tarea que tienen que resolver es el convenio.

–Tenemos un convenio propio, de toda la compañía. Lo firmamos en 2022 y tiene vigencia hasta 2025 y es el mismo para todas las plantas de Fertiberia en España.

–¿Cómo están las fuerzas repartidas en el comité intercentros?

–En el intercentros pasamos de tener siete representantes a doce.

–Vaya.

–UGT tenía mayoría absoluta. Me parece que tiene diecinueve. Y Comisiones bajó. Bajó de doce a siete. Los comités tratamos de interpretar las cosas del convenio en los centros y si no llegamos a un acuerdo, al final vamos a la comisión mixta.