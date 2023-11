Avilés se desmelena en la televisión

En las últimas décadas, la televisión ha encontrado un filón en los «talent shows», que enganchan a decenas de miles de espectadores. El último en unirse a la lista, y que se estrena hoy mismo en DKiss, es «Hair Style», el primer «talent» centrado en el mundo de la peluquería. En él, Avilés tendrá una representación notoria, ya que el peluquero Agustín Hernández, que regenta un salón de belleza en la plaza La Merced, logró uno de los diez puestos de concursante, a los que optaron más de 300.000 candidatos en los castings.

«La experiencia fue bárbara. Con el resto de participantes formamos una gran piña», comenta Hernández, quien asegura que su gran premio fue «haber llegado hasta ahí». Pese a que se dedica al sector de la peluquería desde hace diez años, el avilesino de 25 años no oculta que la numerosa presencia de cámaras genera mucho respeto. «Los nervios juegan malas pasadas. Sin embargo, yo he ido a ganar y a dar lo mejor de mí mismo, y es que las pruebas fueron espectaculares», destaca. Como recuerdo de la hazaña, un tatuaje de su número de candidato: el 309.741.

La experiencia televisiva no le es ajena al estilista; y es que, desde hace dos años, es un asiduo colaborador de algunas productoras. En concreto, la experiencia en la pequeña pantalla le llegó gracias a su amistad con la costurera gijonesa Virginia Abzueta –«mi hada madrina»–, quien le permitió establecer contacto con el diseñador Manuel Zamorano. «Me propuso una prueba en Madrid y ahí fui, a ver qué pasa. No salió bien, pero tiempo después me propuso colaborar con él en las Fashion Week de Sálvame, entre otros», comentó Hernández, que señala la televisión como un «sueño adolescente cumplido». Su participación en el concurso no ha pasado desapercibido para la clientela de su salón de belleza, que ya está pendiente del estreno del programa.

De cara al futuro, no concibe nada que no pase por Avilés. «De adolescente quería ir a Madrid, pero la calidad de vida que tenemos aquí no la hay en ningún lado». Sus otras pasiones, la costura y la televisión, también entran en sus planes, ya que no contempla dejar de colaborar con Zamorano. «Quiero seguir trabajando con él en revistas y televisión, pero mi casa es esta», subraya, y es que su actual salón de belleza, al que entró apenas sabiendo cortar el pelo, es un sueño cumplido desde que se propuso que su nombre figurase en el ventanal del local.