La paciencia y el hartazgo se mezclan en plaza de La Merced

Lo que están generado las obras en el entorno de la plaza de La Merced es una mezcla de hartazgo y de paciencia. "Estoica", según el punto de vista de Elena Fernández, la titular del Chiquito Virago, en la zona 0 de la intervención urbanística que comenzó el pasado 4 de julio con vistas a que echen el cierre en unas semanas. "Está fatal todo. Me voy a jubilar ahora y lo voy a hacer con la caja a la mitad", dice señalando la calle Pedro Menéndez, que está levantada como para una batalla y el cogollo de la intervención, donde la fachada oeste de la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery.

Cerraron la vía que une las dos plazas en vías de restauración: Pedro Menéndez y La Merced. Fue el el día 7. "Nos dijeron que el 17 esto había terminado", apunta Beatriz Bao, del JB15. El 17 es hoy mismo y ahí siguen.

Un "dúmper" que va y que viene por una calle cruzada de trincheras. "Hay que tener paciencia. Hay ruido, mucho ruido, pero, bueno, han ampliado la acera. Y me han dicho que me van a cambiar la farola", añade Bao. "Pero es que llevamos así desde julio", subraya.

Y no es cuestión solo de que el paso a las tiendas sea difícil. "Lo es y mucho", señala Rebeca Martínez, de Flower Farm. "El problema es que parece que no tienen muy claro el programa de obras. Esta acera mía la han abierto y cerrado este año cuatro veces", se queja Martínez. Eso, la queja por la falta de información, es algo común entre los empresarios de la plaza de La Merced. "Se ponen para hacer una calle y, sin terminar, van a otra", se quejan todos. "No puede ser que estemos con esta incertidumbre: ahora que llega diciembre. Ves a los responsables de obra y no cuentan nada", admite Javier González, del Panetela.

Los problemas que han detectado son para clientes, pero también para proveedores. "Lo tienen superdifícil para llegar", explica Fernández. Los peatones cruzan los barrizales formados en la zona que cruzan las máquinas. El arcén está lleno de agujeros. "Mis clientes suelen ser personas de edad, les dije a los obreros que facilitasen el paso", se queja Martínez.

Todo esto se junta con el ruido. "No escucho la música que tengo puesta", dice Elena Rodríguez, al frente ayer de La Señora Waffle. Y no, no se escucha.

Y todo esto se suma con la anulación del paso de cuatro autobuses que pasan por Pedro Menéndez, que deberían retomar ya hoy mismo su recorrido original. "Mientras tanto, está la calle cerrada y por aquí no pasa nadie", se lamenta Rodríguez.

Lo previsto es que la intervención en el corazón más céntrico de la ciudad termine en diciembre. Nadie de los consultados apuesta por ello.