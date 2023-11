Sergio Sánchez, entrenador del Marino: «Tenemos calidad, hay que incorporar más agresividad en ataque»

Sergio Sánchez (Carbayín Alto, Siero, 1977) decidió dar este verano un salto en su carrera. El sierense aceptó el reto de hacerse con las riendas del Marino y, según confiesa, no puede estar más contento de tomar esa decisión. Bajo su mando los gozoniegos volvieron a alzar la Copa Federación en su fase autonómica y ahora pelean por, un año más, conseguir la salvación en Segunda Federación. Actualmente marchan decimoterceros con once puntos, en puesto de «play-out», pero confían en despegar.

–¿Cómo se está viendo en el Marino?

–Todavía estamos arrancando, estamos cerca de completar el primer tercio de competición. La pretemporada fue muy buena, al igual que el inicio que tuvimos en Copa Federación. Hacía muchos años que no salíamos campeones. Luego caímos en fase nacional en penaltis ante L’Entregu. El hecho de haber compaginado partido de miércoles y domingo, unido a las muchas bajas que tuvimos, no nos ha ayudado a tener semanas normales. Por ahora el balance es bueno, hemos sido competitivos, lo dicen los números. Las derrotas que hemos tenido han sido por la mínima, pero hay una evidente falta de gol. No es por falta de efectividad, pero hemos hablado que hay que tener más agresividad en el área, llegar con más gente. Tenemos los recursos, y para llegar a tener más goles necesitamos eso. Hemos hecho un análisis para ver lo que tenemos que mejorar para buscar estar en zonas más tranquilas de la tabla. Queremos seguir igual de competitivos, recibiendo pocos goles, pero nos falta ese gol.

–En los primeros seis partidos de liga solo anotaron un gol. ¿Qué les pasaba?

–Es un poco de todo. No es que no generásemos oportunidades, pero al principio fallábamos ocasiones muy claras. Esa falta de agresividad al realizar las transiciones y explotar mejor los espacios, para aprovechar los errores del rival, nos está condenando. Tenemos que gestionar mejor esos momentos y que los jugadores más ofensivos pisen mucho más el área, para que lo hagan con la convicción necesaria. No hemos sido del todo agresivos en ese aspecto, y, con la calidad que tenemos, a poco que le metamos ese ingrediente, vamos a mejorar. Si no acabamos la jugada y cargamos el área, las posibilidades de hacer gol disminuyen. Estamos buscando el por qué, pero cada vez estamos mejor

–Arriba falta esa eficacia, pero en defensa se están mostrando muy sólidos.

–Los datos que estamos teniendo a nivel defensivo son muy buenos. Ahora mismo creo que debemos de ser de los equipos que menos goles recibidos tenemos, sin contar a los conjuntos de play-off. No creo que eso signifique que somos un equipo defensivo. Nosotros apuntamos a hacer un fútbol ofensivo, a tener más el balón, a no ser que el rival, como el Pontevedra, nos someta. Tenemos jugadores de tener la pelota, esos números hablan más del orden y del compromiso defensivo que tienen todos los jugadores. Me gusta que mi equipo esté pendiente de esas posibles transiciones y que tenga una buena estructura «pospérdida». Queremos minimizar el número de ocasiones del rival, y conseguir nosotros las mayores posibles, porque cuanto más lo hagas más opciones tienes de ganar. Tan importante es presionar alto como defender el bloque bajo o ser capaz de iniciar el juego.

–Ya lleva unos meses en el Marino. Todo el mundo dice que el club es una gran familia. ¿Después de este tiempo lo puede confirmar?

–Totalmente. Que estoy encantado se queda corto. Tenía referencias, pero hasta que no lo vives no te das cuenta de lo feliz que puedes estar ejerciendo tu profesión. Si todos los jugadores se encuentran muy a gusto por algo es. Los entrenadores, igual. No conozco a día de hoy un sitio mejor para disfrutar de tu profesión con la tranquilidad que se necesita. Tal como se mueve el fútbol hay demasiada incertidumbre, y eso emborrona mucho todo lo que rodea el juego. Aquí es un ambiente muy sano y tranquilo para todo. Eso lo genera la gente que trabaja en el club y los valores que tiene su presidente, Luis Gallego. Todos forman parte de esa familia que hace que sea imposible encontrarse mejor. Después, ese ambiente tienes que salpicarlo de puntos, para que todo sea mejor, pero ese clima que se vive en el Marino es único. No conozco club mejor para disfrutar como se debe.

–Ahora, sin los partidos de Copa Federación, ¿es el momento de que el Marino vaya hacia arriba?

–Siempre aspiras a la tranquilidad. La tranquilidad significa ganar, sumar puntos. Tenemos ese inconveniente de las bajas, que se nos han juntado por varios motivos. Hay que lidiar con esos problemas, pero nuestra mentalidad siempre es la de progresar y mejorar cada día. Nos centramos en eso, en darlo todo. Siempre digo que al final la clasificación siempre se mira, pero no deja de ser algo virtual. Cuando hay que mirarla es cuando estás en las cinco últimas jornadas, que es cuando se decide por completo por qué vas a luchar. Ahora está todo tan igualado que si ganas dos partidos vas a la zona de ascenso y si los pierdes a la de descenso.

–En dos fines de semana tiene una de las citas del año, el derbi comarcal en casa ante el Avilés.

–Personalmente tengo ganas de vivirlo, pero todos los partidos me resultan igual de motivadores. Creo que el derbi contra el Avilés, ahora que han cambiado de entrenador, va a hacer que para nosotros se generen ciertas dudas. Un entrenador, con tan pocos partidos, seguramente cambiará lo que ya se estaba haciendo. Tuve la oportunidad de trabajar con Manolo en el filial del Sporting hace 11 años, pero ahora ya no somos iguales, ni como personas y como entrenadores. Eso nos va a suponer un hándicap. Sabemos cómo son los derbis y vamos a ir a por todas, porque tenemos la necesidad de buscar esa tranquilidad. El Avilés está llamado a estar arriba, supongo que habrá un gran ambiente en Miramar para ese derbi.

–¿Cómo ve el fichaje de Sánchez Murias por el Avilés?

–Como entrenador me conoce el más a mí que yo a él. Fue director de Mareo y pudo ver todos los partidos cuando yo estaba allí. Me conoce actualmente, sabe mis ideas, mis inquietudes, porque las podía ver en directo. Aprendí mucho de él cuando dirigió al Sporting B, es uno de los mejores entrenadores a nivel metodológico. Ahora el fútbol ha evolucionado, habrá que ver cómo se puede adaptar.