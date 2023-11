Sharon Calderón-Gordo: "El Ministerio de Igualdad es innecesario, somos iguales"

La exconcejala de Ciudadanos en Avilés y licenciada en filosofía y que tambiñén fue en la lista de Vox en las pasadas elecciones autonómicas, Sharon Calderón-Gordo, pronunció ayer una charla titulada "Feminismo administrado" en la sala club de la asociación Culturias, en El Parche. La exedil manifestó que el Ministerio de Igualdad "es innecesario" entre otros motivos porque "existe una igualdad legal y administrativa entre mujeres y hombres. Otra cosa es que se den desigualdades pero también existen mecanismos para recurrir y ganar seguro".

Calderón-Gordo expresó además que "los comportamientos machistas existen como hay personas maleducadas. No veo leyes contra la gente maleducada, todo responde a dinámicas sociales que se han ido corrigiendo con el paso del tiempo sin necesidad del Ministerio de Igualdad, que se arroga un triunfo que no le compete ni siquiera al cincuenta por ciento". En su exposición sobre el "feminismo administrado", criticó la gestión que se hace desde el Ministerio de Igualdad, "que está ensimismado y que ha perdido el contacto con la realidad y se pone al servicio de determinados intereses ideológicos, anticapitalistas y globalistas en el que las mujeres se convierten no en un objetivo, sino en un instrumento más de una lucha de clases sustituida por una lucha de sexos".

La exedil de Cs expresó además que los "puntos lila" –stands instalados en fiestas para la atención a víctimas de violencia machista– "tampoco son necesarios". "Su existencia solo tiene sentido desde el feminismo administrado para justificar su propia supervivencia, en un contexto en España en el que las mujeres ya tenemos todos los mecanismos legales para reclamar", apuntó Calderón-Gordo, que se refirió a que desde la llegada de Irene Montero al Ministerio de Igualdad "ha victimizado a las mujeres con diversos tipos de violencia".