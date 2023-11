Avilés se rinde ante Togüevo

Ni tres palabras fue capaz de encadenar José Ramón López García, conocido popularmente como Togüevo, antes de que le saltasen las lágrimas. El avilesino recibió un emotivo homenaje en el Centro Cívico de Los Canapés en el que asistió su familia y amigos. Además, la Fundación Tres Continentes le hizo entrega de una placa al músico, y no faltó un obsequió para su mujer, María Marque, que recibió un ramo de flores.

"No me quise escribir nada, para que lo que diga salga del corazón. Estoy encantado de que todos estéis aquí, porque veo que tengo amigos de verdad", señala el homenajeado, que cree que no ha hecho nada para merecer un acto, algo que se encargaron de defender desde su familia. "Te lo mereces más que nadie", confesó su hijo, Pedro López, que contó que durante años le han reconocido como el hijo de Togüevo, algo que "me hacía muchísima ilusión". "Ir a trabajar a un sitio, ir a jugar al fútbol o cualquier cosa y que la gente sepa quién soy porque soy el hijo del de Los Irónicos es algo grandísimo", indicó. "Para mí es un auténtico honor presumir de que tengo tus genes", añadió su hija, Alba López.

"Togüevo es una persona muy sensible, está super emocionado. Lleva unos días así", reveló Pereque, que comentó que su marido siempre ha sido el primero en ayudar cuando se hacen eventos o festivales musicales solidarios. "Debe ser la primera vez que estamos llorando los dos", indicó Luis Cuervo, uno de los mejores amigos de Togüevo, que casi se pierde el acto porque pensaba que se celebraba en el Centro Niemeter. "Si me pongo a contar anécdotas entre nosotros dos creo que estaríamos toda la tarde", bromeó el avilesino. "Me acuerdo un día que, cerramos el bar y, mientras marchábamos a desayunar a La Perla, le pregunté a Togüevo que donde había dejado el dinero para del cambio. Se volvió loco, porque pensaba que lo había perdido. Subió de nuevo hasta el bar, todo acelerado, y resulta que lo tenía en el asiento del copiloto", recordó otro de sus amigos sobre sus aventuras de juventud, que quiso tener unas palabras para Tino, amigo de ambos que "si estuviese vivo estoy seguro que estaría aquí arriba, porque erais íntimos". "Solo vivía para vacilar a Togüevo", dijo entre risas.

Tras el acto, hubo tiempo para cientos de abrazos y besos entre todos los asistentes. Togüevo, que no podía contener la emoción, agradeció a todos los asistentes la presencia antes de ir hasta el restaurante El Panorama, donde se realizó una comida en honor al homenajeado. Música y risas no faltaron durante la tarde, además de tener el "Avilés cojonudo", la gran obra de Togüevo y la banda "Los Irónicos", como telón de fondo a la gran velada.