Rap, desahogo y éxito con los pies en la tierra

Pablo Ramudo Calvo es solo Ramudo cuando rapea. Es de Piedras Blancas (Castrillón) y sin llegar a cumplir un año haciendo rimas al micrófono se ha convertido en una promesa del rap español. No contaba con ello, pero tiene claro que tiene que aprovechar este "boom". Se ha metido de lleno en este nuevo universo, llena folios en blanco, desecha estrofas, pule otras letras hasta que da con los versos oportunos para expresarse. Ya cuenta con dos millones de visualizaciones de su primer single, "Ley de vida", en YouTube, unas cifras que incluso se superan en Spotify. Paso a paso ha comenzado a componer más temas como "Desarmado", entre otras, y "Damon y Elena", una pieza que fue lanzada a las redes el pasado 3 de noviembre y que en poco más de una semana ya ha recibido los parabienes de un público entregado a sus composiciones. Pese al éxito meteórico, Ramudo tiene los pies sobre la tierra. Eso sí, no duda en afirmar que quiere aprovechar esta situación que se le ha brindado, pero sin olvidar que tiene en mente estudiar un ciclo de soldadura "porque tiene salidas" en un futuro próximo, para cuando el rap deje de ser lo que es en los últimos meses.

El rapero castrillonense llegó a este mundo de casualidad. Este monitor deportivo de 21 años había comenzado a escribir letras en cuadernos, pero sin ningún fin más allá que el desahogo. "Soy un tío reservado y mi forma de evadirme es escribir letras, la creatividad comenzó a fluir por un desamor, que es cuando me salen las mejores frases", expone. Un íntimo amigo le presentó sin que él lo supiera a una batalla de gallos en Gijón, consciente de que le gustaba improvisar y que escribía letras para ser rapeadas. Cual fue su sorpresa cuando sus rimas le sirvieron para alzarse con el primer puesto de ese concurso, cuestión que trajo consigo un pasaporte a Barcelona para una batalla similar con el que no tuvo la misma suerte. Eso sí, no se rindió y siguió componiendo temas y más temas.

Su primer bolo fue por todo lo alto, algo nada habitual en el mundo de la música. Subió al escenario del festival gijonés Metrópoli y brilló. Estuvo acompañado por sus amigos, que le brindaron su apoyo desde el público. Su siguiente etapa fue otro festival, el "Boombastic" de Llanera, donde vibró durante 45 minutos en un concierto en el que hizo gala de sus rimas asonantes, de su vitalidad sobre las tablas y de sus ganas, pese a ser un neófito en la materia.

"Me gusta el escenario y tengo que decir que el del Bombastic se me dio mejor", confiesa el joven, que ya ha comenzado a grabar su primer trabajo discográfico, que llevará por título "Teté de la course", un término francés del mundo del ciclismo para identificar al "cabeza de carrera". Ese será el título del single que servirá como promoción de su primer trabajo, que verá la luz el próximo mes de enero. El mundo de las rimas, de rapear sobre una base es algo con lo que Ramudo disfruta y mucho, más allá de una terapia para expresarse. Se deja llevar por rimas en las que habla de sí mismo y de su alter ego: "Pablo es el hombre y Ramudo es el delirio". También suelta frases que le definen, no solo a él si no a su arte: "Te voy a dar un consejo, habla poco pero habla bien" y otra más: "Quiero hacer rap, dejar huella". Una declaración de intenciones de su "Ley de vida", una pieza con la que comenzó en este mundo de los likes y las plataformas digitales sin apenas ser consciente de sus versos, nacidos casi como una descarga emocional, que gusta y mucho, a juzgar por las miles de visualizaciones que le acompañan en TikTok, YouTube y Spotify.

Pablo Ramudo Calvo es un tío sencillo, tranquilo, deportista y reservado. Juega de mediocentro en el Hispano de Castrillón, es decir, encargado de repartir los balones por el campo y llevando el peso del equipo. El rapero se define como un joven "casero". Es humilde y lo demuestra y no olvida sus orígenes asturianos cuando se trata de su futuro inmediato, el de la música. Prefiere que toda la producción de sus canciones y la grabación del disco se haga en Asturias –graba parte en estudios de Luanco y Gijón– antes que irse a Madrid a ganarse el pan. Entre sus aficiones, disfruta con sus no pocos amigos y le encanta acompañar a su padre a Quinzanas (Pravia), le ayuda a segar la pradería familiar y si tiene que buscar ídolos o referentes piensa antes en su progenitor, José Luis Ramudo, que en cualquier estrella del rap. Eso sí, no oculta pasión por los versos de "Kase.o" y si existe un ídolo de la rima habla de "Garolo". Pero eso es otra historia, Ramudo tiene los pies en el suelo y ahora quiere disfrutar de sus rimas y nueva vida en el mundo del espectáculo.