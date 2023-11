La tinta, con solidaridad entra

«No he tenido tiempo ni a comer. Me he tomado un café express y vuelta a la silla para tatuar». Ayer los tatuajes en Piedras Blancas eran especiales. El estudio «Thirteen Real Ink Tatto» organizó una campaña solidaria en lo que todo lo recaudado durante el día irá para la Asociación Deporte vs Cáncer Infantil, creada por los padres de Manu Barrera. La respuesta no pudo ser mejor y la titular del negocio, Sheila Vaquero, promete repetir. «Viendo el éxito, el próximo 2 de diciembre vamos a repetir la iniciativa», asegura.

«Una clienta vino y me comentó la idea. Me gusto un montón y decidí probar, a ver si funcionaba», cuenta Vaquero mientras tatúa a Aroa González, una de las 27 personas que reservó su cita para poder donar gracias a una de sus pasiones. «Solo hacemos piezas lineales, no cosas grandes, para así no echar excesivo tiempo. La idea es recaudar lo máximo posible y, con tatuajes grandes, es más difícil», explica la tatuadora, que cuenta con otros dos compañeros en el estudio que también estuvieron hasta arriba. «Quería hacerme algo desde hace tiempo y, aprovechando que hoy es un día benéfico, que mejor día», reconoce González. «La respuesta ha sido muy buena. La gente se ha animado mucho más que de normal», indica Vaquero, que solo podía atender a la gente que se acercaba sin cita si alguien llegaba con retraso. Tal ha sido el éxito que ya está pensando en una próxima edición. «No teníamos hueco para todos los que querían participar, por lo que el próximo 2 de diciembre vamos a repetirlo», asegura la tatuadora, que a pesar de casi no poder levantar la aguja, no puede estar más contenta por la acogida de su propuesta.