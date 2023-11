"Cuando vives con ostomía, la actitud también forma parte del tratamiento"

Patricia Veiga se presenta a sí misma con las 4 "P", Patri, paciente, persona ostomizada y profesional. Esa tercera "p" es la que le cambió la vida al pasar a llevar una ostomía y el motivo por el cual compartió su testimonio en la jornada del paciente ostomizado celebrada ayer en el Hospital San Agustín con el objetivo de visibilizar a estos pacientes y dar a conocer la creación de la consulta de ostomías en el Área III. En el caso de Veiga, fue la enfermedad de Crohn que padece desde los 11 años la que le llevó a someterse a esta intervención, una operación en la que se practica un orificio en el abdomen para sacar fuera el tubo digestivo o urinario, y que permite el paso de los desechos a bolsas recolectoras. El apoyo familiar y acabar con el estigma social son la clave para afrontar la vida con ostomía sin renunciar a nada.

–Dice que la ostomía le ha devuelto la calidad de vida, ¿por qué?

–Pues principalmente porque gracias a ella puedo vivir. También he tenido alguna complicación y al final por todas las cirugías que he pasado he terminado teniendo el intestino corto y necesito a diario conectarme sueros y nutrición por vena a través de un catéter central que llevo en el brazo. Nada de esto me impide hacer vida.

–¿Cualquier persona puede acabar siendo un paciente ostomizado?

–Se puede acabar con ostomía por diferentes patologías, por accidentes, traumatismos, por cáncer... el abanico es variado y le puede pasar a cualquier persona.

–En su testimonio presume de sus viajes a Marrakech o Jordania, de vivencias y de no privarse de nada ¿cómo es un día en su vida?

–Hago vida normal pese a ser una persona ostomizada y necesitar nutrición por vena. Al final aprendes, te adaptas a tu situación con mayor menor dificultad pero solo tienes dos opciones: o te aíslas o sigues hacia delante y yo he decidido tirar por la segunda opción. La actitud es parte de mi tratamiento y me ayuda a salir adelante.

–Mucha gente no sabe qué es una ostomía ni conoce a este tipo de pacientes.

–Hay que hablar de ello con naturalidad para acabar con el estigma. Todo el mundo va al baño a hacer sus necesidades, lo único que cambia en nuestro caso es que vaciamos a través del intestino a una bolsa. Es el único cambio.

–Usted hace pedagogía en Instagram con @ostobag a sus 18.000 seguidores. ¿Qué aporta compartir a través de redes sociales?

–Gracias a las redes mucha gente que no tiene acceso a una enfermera estomaterapeuta o a los recursos ven en internet una ventana de ayuda y empiezan a buscar a través de los hashtags lo que más les interesa. Es como una familia con la que compartes tu experiencia.

–No duda en posar en bikini en sus redes o subir vídeos cambiándose la bolsa, ¿cómo animar a los pacientes ostomizados a dejar atrás el miedo y lanzarse a vivir con normalidad?

–Hay que mantener la calma aunque cueste. Los pacientes solemos pensar que la bolsa se nota pero solo tú sabes que la llevas.

El San Agustín ya cuenta con una consulta de ostomías

Con el objetivo de mejorar la atención a los pacientes con ostomía, desde el pasado marzo el Hospital San Agustín dispone de una consulta de ostomías. Un avance que permite a los portadores de una ostomía recibir una atención personalizada e integral.

"Les da mayor seguridad y permite cubrir todas sus necesidades", indica Laura Hermo, enfermera responsable de la consulta de ostomía del área III. Además de las ventajas para los enfermos, el hospital también se beneficia al dejar de derivar pacientes a servicios ya de por sí saturados como las urgencias y los pacientes reciben un seguimiento exhaustivo antes de la intervención, durante el propio proceso y al recibir el alta.

"Cuando se marchan del hospital siempre se van con un teléfono y un mail de contacto. Así saben que tienen un acceso a la consulta de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes para resolver cualquier duda o problema", añade Hermo. Así, el hospital avilesino se suma a otros centros como el de Cabueñes en Gijón o el HUCA en Oviedo.