El Avilés cae ante el Rayo Cantabria y entra en puestos de descenso (1-2)

Manolo Sánches Murias no puede empezar de peor manera su paso por el Avilés. Los blanquiazules han caído ante el Rayo Cantabria en un partido que arrancaron por delante, pero donde tras la lesión de Edu Cortina no supieron manejar la ventaja. La afición despidió al equipo al grito de "Vidales, vete ya", dejando claro su descontento con el director deportivo blanquiazul. Los avilesinos dormirán hoy en puestos de descenso, a un punto de la salvación

El nuevo Avilés de Sánchez Murias no pudo empezar de mejor manera. En el minuto 5 el Avilés se plantó con todo su arsenal en el tercio de campo rival y, en una jugada trenzada, Alorda colgó un centro con puro veneno. El rechace de la defensa del Rayo Cantabria lo cazó Joel del Pino, que se revolvió en el área y lanzó un disparo ante el que nada pudo Álvaro. El canario abrió así su cuenta particular, preludio de la gran actuación que brindó en al Suárez Puerta. El propio extremo volvió a meter el miedo a la zaga cántabra en el minuto 11 cuando, tras recibir un gran pase de Natalio, remató con potencia gracias a su pierna izquierda, aunque su disparó acabó siendo córner. Claudio, de cabeza, remató el centro, que se marchó sin generar peligro. Todo pintaba bien para los intereses blanquiazules, pero en el minuto 24 llegó la peor de las noticias. Cortina, que volvía a la titularidad tras perderse siete encuentros, recaía de su lesión y tenía que ser sustituido. Por el ovetense entró Guram, pero esto supuso un duro golpe para los planes de Sánchez Murias. El georgiano no tiene el mismo toque de balón que aporta el excarbayón, y eso se acabó notando. Poco a poco los avilesinos fueron cediendo la iniciativa al Rayo Cantabria, hasta que el minuto 44 llegó la igualada. Jorrín mandó un balón aéreo al área del Avilés que Jorge Delgado cabeceó al fondo de la red. Tras el paso de vestuarios elAvilés volvió a hacerse con la batuta del encuentro, pero sin atemorizar a la defensa del Rayo Cantabria. Los blanquiazules tenían la pelota con su doble pivote y la línea defensiva, pero sin encontrar la profundidad necesaria para hundir al conjunto cántabro. Davo, que entró sustituyendo a Alorda, lo intentó en un par de ocasiones, la primera con un espléndido centro que Claudio no remató bien, pero sin llegar a plantarse en campo rival. Iván Serrano tuvo en sus botas la mejor del segundo tiempo, con un sprint que pilló a contrapie a los racinguistas, pero al atacar por su lado malo el avilesino tardó en asistir a Natalio, lo que hizo que el central rival pudiese despejar su asistencia. El gran golpe llegó en los últimos suspiros. Isaac aprovechó un mal envío de los centrocampistas del Avilés para romper al espacio y, tras batirse en una carrera de 70 metros con Iván Serrano, batió con un disparo raso a Álvaro Fernández, que nada pudo hacer en el mano a mano. La grada reaccionó al tanto cantando al unísono "Vidales vete ya", muestra del descontento de la afición con la planificación deportiva del club. El Avilés se queda así en puestos de descenso, a un punto de la salvación. Se demuestra que por mucho que cambie el conductor, el rumbo del equipo sigue siendo el mismo.