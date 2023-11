Manolo Sánchez Murias, tras la derrota del Avilés: "Hay cosas que son imperdonables"

Manolo Sánchez Murias, entrenador del Avilés, lamentó la derrota de su equipo ante el Rayo Cantabria (1-2), resultado que deja a los avilesinos en puestos de descenso.

Sensaciones tras el partido. "Creo que hemos tirado por la borda un muy buen trabajo. Lo que vale es enchufarlas y que no te las enchufen. Hemos pecado de ser demasiado inocentes ante un rival que sabíamos de la y calidad que tiene. Hemos entrado muy bien, en los primeros minutos hemos jugado con personalidad, llegando y marcando. A partir de ahí se ha igualado el partido y en la segunda parte ha sido más de momentos. Hemos perdido y al final hemos cometido un error que no se puede cometer y nos han ganado el partido”.

Poco tiempo para preparar el encuentro. "El tiempo es el que hay, para mí no va a ser una excusa. Lógicamente, me gustaría que poco a poco se vea una idea más cercana de lo que quiero del equipo, pero hoy se han visto muchas cosas que creo que tenemos que tener. Tenemos que corregir otras circunstancias, porque si no nos va a salir muy caro”.

Falta de puntería. "Si te pones a contar las ocasiones que hemos hecho y nos han hecho pues… Pero de eso nadie se acuerda. Lo tenemos que aprender. Nadie se va a acordar de eso, de un palo, de un mano a mano… El futbol es así de ingrato. Hay que defender nuestro trabajo desde todo los puntos de vista, porque si cometes un error te lo hacen pagar".

La lesión de Cortina. "No me gusta que salgan excusas, pero en indudable que Edu es un jugador con poso y jerarquía. Había empezado muy bien el partido. El que niegue que ha sido un handicap importante es de necios. Me fastidia. Es una de las cosas que peor me saben del partido. Esperemos que no vaya a más. Más o menos es lo mismo que ya tenía, habrá que valorar como evoluciona".

El primer gol, justo al filo del descanso. "Esas cosas nunca tienen bien. En la segunda parte hemos cogido el tono de partido. En esos momentos hay que ser más listo, hay que saber que ese tiempo es para que no pase nada y que el partido llegue a su término. Al final nos pasó lo mismo".

Nueva derrota en casa. "El fútbol tiene estos momentos. Hay que mirar al frente, saber que los que tenemos que estar juntos y pelear. Hay que trabajar, creer en nosotros y tratar de cambiar una dinámica que es incómoda y difícil, pero lo que esté en nuestras manos vamos a hacerlo”.

El cambio de Miguel Sierra. "Me cuesta explicarlo. Teníamos previsto un cambio, justo cuando lo teníamos previsto Joel ha tenido molestias y hemos preparado un segundo cambio. Con ese cambio ya agotábamos todas las ventanas. Lógicamente, cuando tienes pedido un cambio y ves que otro se lesiona tienes que modificar los planes. No entiendo lo que ha podido pasar y porque no nos han dejado hacerlo".

Los gritos de la grada. “No es lo más agradable para ningún profesional, pero en nuestras manos está en que eso se torne en viento a favor. La afición es soberana, nos debemos a ella, y en nuestras manos está lo que pase en el terreno de juego”.

Conclusiones. "Hay que aprender de esta derrota, de los errores que hemos cometido y pensar en el siguiente domingo. Necesitamos puntuar cuanto antes. A partir de ahí que el equipo esté preparado para empezar a sumar de tres en tres, no hay otra historia”.

El domingo, ante el Marino. "A competir. Aquí no hay más mirada que ir a Luanco e ir en una tónica que no tiene que diferir mucho de lo que hemos visto hoy, pero lógicamente necesitamos ganar. Tenemos que prepararnos para afrontar un duelo de cierta rivalidad e ir a por ello.”

El terreno de juego. "Hoy hemos visto ya muy buena versión del equipo, que ha hecho muy buenas cosas. El campo es el que tenemos y tenemos que aprovecharlo de la mejor forma posible”.

Mecerreyes y Joel del Pino. “Creo que hemos visto, cosas interesantes, pero hay cosas que son imperdonables. Si queremos crecer como profesionales hay cosas que no se pueden permitir”.