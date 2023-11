"Los musicales a mí me dan la vida: desde muy pequeñita he cantado, he bailado..."

La actriz, bailarina y coreógrafa sevillana Silvia Villaú es la directora artística y, además, la protagonista principal de "Peter Pan, el Musical", una producción de Theatre Properties que llega la próxima semana –el viernes (20.00 horas), el sábado (17.00 y 20.30 horas) y el domingo (12.30 y 17.30 horas) próximos– al escenario del teatro Palacio Valdés. Los responsables del odeón local en los últimos meses se están haciendo hueco en la liga nacional de este tipo de montajes que suman clásicos, canciones y música en directo. Villaú atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA.

–De un tiempo a esta parte se están haciendo musicales para poderlos empaquetar y viajar con ellos de gira. Esto es una novedad, ¿no?

–Depende. Nuestra productora lleva muchísimos años haciendo giras. De hecho, los musicales se hacen y se construyen para tal fin: para poder llevarlos a muchos teatros. No sólo de España, si no de muchos países del mundo: nuestro Peter Pan ha volado por muchos países. En esta nueva temporada que iniciamos, porque esta es nuestra segunda temporada, la idea es llevar grandes musicales a otras ciudades y que la gente pueda disfrutar de estos espectáculos de gran formato también en su ciudad.

–Se lo preguntaba porque en Avilés todavía no estamos acostumbrados a los musicales.

–(Risas) Pues nada, poquito a poco para haciendo costumbre.

–Este "Peter Pan" ¿es el de Barrie, el de Disney, el de Properties?

–Le explico. Lo que es la historia de Peter Pan la escribió James M. Barrie, luego Disney hizo su versión y nosotros, en Properties, hemos hecho nuestra versión. La historia original Barrie la escribió como una obra de teatro. Nosotros lo que hemos hecho ha sido coger la historia que escribió él y adaptarla con canciones, coreografías, con una puesta en escena y con una serie de requisitos que necesita el teatro musical en vivo.

–El público de los musicales es muy variado y el de "Peter Pan", ¿qué tal es?

–De todo tipo, desde niños pequeñitos hasta abuelitas que vienen solas, en pareja o con amigas. Es una historia que todo el mundo conoce y todos sabemos ese mensaje suyo de no perder esa inocencia manteniendo a ese niño que todos llevamos en el interior, la amistad, la familia, la lealtad. Vienen públicos de todo tipo. No es un musical infantil, nosotros decimos que es un musical familiar para todos los públicos: es música para disfrutar toda la familia, todas las edades.

–Es actriz y es directora artística. ¿Cómo lo combina?

–Pues muy bien. Como me encanta lo que hago, como me encanta mi trabajo, es algo que llevo haciendo ya muchos años. Tenemos muy claro, la verdad, el cómo queremos montar el espectáculo, lo que necesitamos, qué es lo queremos transmitir al público; todo eso lo montamos y lo hacemos realidad. Empecé como cantante, actriz y bailarina cuando era muy jovencita y, poquito a poco, se me fue dando también la oportunidad de dirigir y de hacer otras cosas y la verdad es que lo compagino satisfactoriamente y con mucha gana y mucha ilusión.

–¿Cómo fue ese tránsito?

–Lo típico es empezar como ayudante de dirección, poquito a poco van confiando cada vez más en ti, en tu manera de trabajar, te van dejando que empieces a decidir, a hacer cosas, las haces y al final pues te quedas.

–¿Cómo fue eso de hacer su "Peter Pan" en el Garrick, uno de los teatros principales del West End, que es la patria de los musicales?

–Imagínese. Fue un subidón de adrenalina total poder representar en Londres un musical en español con una historia tan londinense. La verdad es que fue espectacular: estar allí, vivir el público de allí. Esos teatros, con tanta solera de tantos musicales... para nosotros fue un auténtico sueño.

–Hizo también un "Jekyll & Hyde", que es como el camino opuesto a este Peter Pan.

–Hacer estas cosas es lo que más me gusta de mi trabajo, de ser actriz: poder interpretar papeles opuestos a lo que es una en la vida real. Es lo bonito y, al mismo tiempo, un reto. Para mí, "Jekyll & Hyde" fue un musicalazo tanto a nivel actoral como de canto, de baile. Bailábamos muchísimo. Aquel musical, como bien dice, es totalmente opuesto a este de "Peter Pan". Es más lúgubre, más oscuro, más tétrico. Se veía ya desde la escenografía. La verdad es que son dos ámbitos totalmente distintos, dos registros diferentes, pero da igual, los dos los disfrutas mucho. Pero en mi carrera también me ha tocado ser princesita, que también disfrutas.

–¿Qué siente usted cuando hace musicales?

–Los musicales a mí me dan la vida: desde muy pequeñita he cantado, he bailado... Desde los tres años he hecho cosas de estas. Una vez vi un musical y descubrí que ahí se hacía todo. Siempre te decían: "¿Tú qué quieres ser? ¿Cantante o actriz?" Yo respondía: "Yo quiero hacer todo, ¿cómo lo hacemos?" Cuando descubrí que en los musicales había esta posibilidad de hacerlo todo lo tuve claro. "Ya está, lo que quiero ser es actriz de musicales". Lo tenía clarísimo. Desde joven.

–Y, por curiosidad, ¿nunca le dio por hacer un Shakespeare, un García Lorca?

–Shakespeare sí he hecho, pero de musical. Hicimos "Romeo y Julieta", pero adaptado a musical. Igual que el actor o la actriz que es de cine y le encanta el cine, a mí lo que me encanta es el teatro, el momento en vivo, el contacto con el público y si encima puedo cantar, actuar, bailar... Para todo esto, como le decía, es la vida. Además, soy una persona inquieta: me gusta estar siempre estar entre medias haciendo cosas y hace tiempo que descubrí que los musicales son lo más completo, donde se puede desarrollar mejor todas las capacidades que tiene una.

–"Peter Pan" tiene para mucho, ¿no?

–Sí, acabamos de empezar la segunda temporada, esta segunda la terminaremos en Madrid, en el Alcázar. A partir de febrero. Mientras tanto, viajaremos cada fin de semana.