Nuevo entrenador, misma idea: así afronta el Avilés su vital partido ante el Rayo Cantabria

Llegó el día del estreno. Tras una semana donde Manolo Sánchez Murias ha podido darle vueltas al que será su primer once como entrenador del Avilés, ha llegado el momento del ansiado debut. El propio técnico gijonés reconoció en rueda de prensa que ya siente esa adrenalina de volver a salir al ruedo y la ocasión no es para menos. El objetivo no puede ser otro que conseguir la ansiada primera victoria en casa para encauzar de una vez por todas la temporada y mirar hacia la zona alta de la clasificación, que cada vez parece más lejos.

La semana ha estado muy lejos de la normalidad en el Avilés. El lunes se consumó el descenso del Cañedo y el martes se hizo oficial la llegada de Sánchez Murias, el encargado de resucitar a los blanquiazules. Nada más aterrizar en suelo avilesino, el nuevo preparado ya dejó claras cuáles son sus intenciones. La idea pasa por, sin olvidar la vocación ofensiva que siempre plasmaba Cañedo, encontrar un equilibrio que haga del Avilés un equipo más sólido. Para ello el Avilés parece que va a salir al Suárez Puerta con un 4-2-3-1, esquema que con el ovetense ya se demostró que funciona. La mejor noticia para los blanquiazules es que el doble pivote que tanto soñaban los aficionados, el formado por Cortina y Mecerreyes, apunta a ser de la partida. Tras perderse siete encuentros, el ex del Real Oviedo ya ha recibido el alta médica y saldrá de la partida ante el Rayo Cantabria. El centrocampista ovetense ya demostró el año pasado ser clave para el buen juego avilesino y, ahora que ha faltado, se ha demostrado la importancia que tiene. A su lado todo hace indicar que será Mecerreyes el que salga de inicio. El avilesino tuvo que ser sustituido ante el Zamora por unas molestias, pero ya está totalmente recuperado para la causa y disponible para su nuevo entrenador. Por delante, con la ausencia de Jorge Fernández, Natalio parte con cierta ventaja sobre Miguel Sierra para ocupar la mediapunta. En las pruebas que ha hecho durante la semana parece que Sánchez Murias guarda fe en Espina, que sería el nueve de su primer once como entrenador del Avilés. El gijonés alabó su buen golpeo y juego de espaldas, facetas que puede explotar ante los centrales del Rayo Cantabria. Por las bandas estará escoltado por Davo Fernández y Joel del Pino, lo que mandaría a Alorda y a Isma Cerro al banquillo. Donde no habrá novedades será en defensa. La ausencia de Néstor Serna, que durante la semana ha estado con Guinea Ecuatorial, hace que las opciones para los laterales se reduzcan, mientras que en el centro de la zaga Sánchez Murias confía en que la pareja Del Amo-Julio pueda contener a la ofensiva racinguista. Bajo palos estará Álvaro Fernández, que en las últimas jornadas se ha vuelto a hacer con el puesto de titular. Es momento de que el Avilés espabile. El empate del Marino y la victoria del Coruxo ha mandado a los blanquiazules a puestos de descenso directo, las antípodas de donde querían estar a principio de temporada. Dicen que "entrenador nuevo, victoria segura". Ahora los avilesinos tienen que hacer bueno el dicho y conseguir la primera victoria en el Suárez Puerta, asignatura que lleva pendiente durante todo el año.