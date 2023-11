El "Chelo" que apunta más alto

Raquel Menéndez está a punto de dar un paso en su vida de esos de los que hace falta armarse de valor. Esta avilesina acaba de terminar su formación superior en el Conservatorio de Zaragoza y ahora afronta un futuro que a algunos les puede generar cierto temor. Junto a su inseparable "Chelo" Menéndez (así llama a su violonchelo cuando tiene que coger billetes de avión), la artista está deshojando la margarita para decidir dónde continuar con su formación. Sur de Alemania, Suiza o Austria, he ahí la cuestión.

"Empecé con el violonchelo aquí en Avilés un poco obligada por mi madre", confiesa Menéndez, cuya familia está, en gran parte, dedicada a la música. Tras diez años en el Conservatorio de Avilés, le tocó hacer las maletas para continuar creciendo en su gran vocación. "Hice pruebas en varios sitios de España y acabé entrando en Zaragoza. Este junio conseguí terminar los cuatro años de superior y ahora mi intención es, para el año que viene, hacer un máster en el extranjero", explica la violonchelista, quien reconoce que lo de salir de España no es porque en territorio nacional no haya nivel, sino que es "un reto personal". "Mi idea es buscar un buen centro y un buen profesor, que es donde está la clave", indica la avilesina, que tiene tres destinos en mente y ya empieza a chapurrear algo en alemán, por si acaso.

Menéndez lleva catorce años con el violonchelo a cuestas, pero reconoce que aun le queda mucho por aprender. "Hasta el día en que me muera va a haber algo nuevo que aprender. Lo bueno que tiene la música es que no es algo fijo, es un camino que nunca tiene fin", comenta la joven artista, que sueña con entrar en una orquesta sinfónica, aunque es consciente de la dificultad de su objetivo. "El mundo del solista es muy difícil y exigente, es mucha presión. El mundo orquestal me gusta que cada semana hay algo diferente", apunta. Eso sí, Menéndez no cierra la puerta a seguir los pasos de su madre y convertirse en profesora de música. "Ahora mismo me vale todo lo que me pongan por delante, pero quiero seguir formándome", señala.

A pesar de su clara formación clásica, en el Spotify de Menéndez se puede ver de todo. Desde Bad Bunny hasta música orquestal. Prueba de ello son sus muñecas, donde, aunque trata de esconderlas, todavía hay pulseras de los festivales en los que ha estado este verano, como el Boombastic. "Escucho de todo, no tengo una obsesión concreta por un estilo", reconoce la avilesina, que lamenta que muchas veces la gente de su edad no le da una oportunidad a la música clásica. "Hay que aprender a escucharla. Entiendo que una hora de concierto quizá es muy larga, no somos capaces de estar concentrados tanto tiempo, pero igual si desde el instituto nos acostumbraran más, la gente la apreciaría más", afirma la avilesina.

Ella, en su "Cuarteto Faula", trata de tocar de todo. "No nos cerramos a nada", reconoce. Junto a tres de sus compañeros en el conservatorio está dando sus primeros pasos dentro del mundo de la música, como se pudo ver el pasado viernes en el Conservatorio de Avilés o el sábado en Salinas. "Ha sido fruto de la casualidad. Nos juntaron en una asignatura y estábamos muy contentos. Cuando acabamos no queríamos que se quedase ahí, por lo que decidimos crear el grupo y poco a poco nos están surgiendo proyectos", explica Menéndez. Mientras "Chelo" Menéndez se mentaliza para el cambio de país que se avecina, Avilés puede disfrutar de la magia de Menéndez y su instrumento, antes de que haga las maletas en busca de su sueño.