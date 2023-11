"Siguen apareciendo más campaneros ahora, su memoria no se va a perder"

El Valey Centro Cultural de Castrillón recordará este próximo 23 de noviembre, a las 19.00 horas, a los

trabajadores que realizaron las labores de cimentación en los terrenos sobre los que posteriormente se construiría la fábrica de Ensidesa y abordará también el futuro de la siderurgia, hoy con ArcelorMittal. Para ello, se proyectará el documental "Campaneros", obra de Isaac Bazán en el que se recupera la figura de los trabajadores que en la década de los cincuenta participaron en esas duras labores de adecuación

de los terrenos para la factoría, una labor con gran siniestralidad.

–¿Qué supuso para usted el documental "Campaneros"?

–Para mí fue algo muy importante. Al principio no tenía pensado hacer un documental. Empecé a investigar sobre el tema desde que era adolescente, buscando información en la biblioteca. Mi familia trabajó en la antigua Ensidesa y vino a Avilés por ella, la familia de mi padre es de Málaga y la de mi madre de Extremadura, y era algo de lo que se hablaba en las comidas de los domingos. Empecé a investigar sobre el tema y luego, con el paso de los años, coincidió de casualidad con un campanero que vivía en Francia. Cuando vi al señor y estuve hablando con él, me di cuenta que había que hacer un documental, porque su historia era un legado que había que trasmitir.

–¿Cómo a un adolescente le interesa un tema como el de los campaneros y la historia de Ensidesa?

–Desde crío siempre he sido muy rata de biblioteca. Siempre me ha interesado la historia, es algo que va conmigo, me sale natural. Para mí es algo familiar, mi familia trabajó en Ensidesa y lo acabas sintiendo como algo propio. Soy descendiente de esa historia. Mis abuelos, aunque no fueron campaneros, también estuvieron en ese entorno, y al final se te acaba despertando la curiosidad.

–De los siete campaneros que aparecen en su documental solamente queda uno con vida.

–El único que queda es Alfonso, que espero que pueda asistir al pase del próximo jueves en Piedras Blancas. Es una pena. Jesús es otro de los que estaba en Avilés todavía y cada vez que venía por la ciudad intentaba sacar un rato para poder verle. Al final, haciendo un documental así acaba naciendo una relación especial. Siempre que podía, intentaba estar con ellos, ahora hago lo mismo con Alfonso.

–¿Puede llegar un momento en el que se olvide la historia de los campaneros?

–Con ellos puede que se pierda parte de la historia, pero sigue habiendo campaneros. Yo tengo una pequeña base de datos sobre ellos. El otro día un señor de Países Bajos me pidió información sobre el tema para su padre, que había estado en las campanas. Siempre que haya hueco para charlar sobre el tema, no se perderá su memoria. Aún siguen apareciendo más campaneros. Ten en cuenta que la gente que trabajaba en las campanas era muy joven, tenían 18 años o así, y ahora están apareciendo.

–Viendo que están apareciendo más campaneros, ¿tiene pensado hacer una segunda parte del documental u otra iniciativa para dar continuidad al proyecto?

–Continuidad espero que la tenga. Yo voy a seguir investigando sobre el tema. El documental salió gracias a gente como Javier Gancedo, que fue el que salvó el patrimonio industrial, y con personas como él el proyecto puede tener continuidad. En principio lo que hago es seguir investigando.

–¿Qué hace falta para que la gente joven también conozca la historia de los campaneros?

–En el momento que se estrenó, allá por el 2015, hicimos ocho llenos en la Casa de la Cultura. En Avilés tuvimos más de cinco mil espectadores. Depende de como te pille de edad, entiendo que en aquel momento los chavales de 15 años no tuviesen mucho interés en ver el documental. Si no se conoce la historia lo achaco a eso, a cómo te pillase de edad cuando se emitió el documental. Ahora lo tenemos YouTube y seguimos vendiendo dvd’s. Además, pases como el del jueves hace que la historia no se olvide y se siga conociendo. Por eso agradezco a la concejala de Cultura de Castrillón, Rosa María Rubio, su entusiasmo por el documental; sin ella no sería posible esta proyección.