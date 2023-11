El grupo de metales de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ofrecerá el que será el primer concierto de la OSPA en Corvera. El recital se desarrollará este viernes dentro de la gira "OSPA de cerca", a las siete de la tarde, en el teatro El Llar, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo sentado de la sala.

"Desde la dirección de las OSPA nos trasladan que los principales objetivos para la orquesta son, por un lado su renovación y, por otro, acercarla a los concejos, traspasando la idea de que sólo hay actuaciones en Oviedo y Gijón y estamos orgullosos de que Corvera sea uno de los lugares elegidos para ello", comentó José Luis Montes, concejal de Cultura. El grupo de metales estará dirigido por el maestro –también al trombón- Ian Bousfield e interpretará en El Llar "Street Song" de M. Tilson Thomas; "Mutations from Bach", de S. Barber; "Three Scenes for American Trombone andas Brass Orchestra", de E. Richards y "Carmen Suite", de G. BIzet, con arreglos de Roger Harvey. "Es una ocasión única para disfrutar de un concierto inigualable. Hacía mucho tiempo que lo esperábamos", añadió Montes.