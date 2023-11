Un galardón a toda una vida: esta es la historia de la pareja que lleva décadas formando atletas en Avilés

"Esto me da vida. ¿Cómo no voy a venir todos los días?" Como hacen casi todos los días, Ernesto González y María Teresa García llegan a las pistas de atletismo del Yago Lamela. Con ellos van una marabunta de niños. "Tere, ¿cuántas vueltas doy? Ernesto, ¿hoy cómo me ves?". El matrimonio, de 68 y 66 años, atiende a todos los niños con una sonrisa en la boca antes de sentarse en una de las gradas del estadio. "Yo soy muy niñero, por eso me encanta estar aquí", reconoce González. Ambos recibirán este viernes el reconocimiento del deporte avilesino por toda una vida en el mundo del atletismo, ya que por sus manos ha pasado gran parte de la cantera de atletas que tiene en la ciudad. "Lo agradecemos muchísimo. Tenemos que dar gracias a nuestra familia, porque todo esto conlleva estar mucho tiempo lejos de casa", confiesan ambos. "Había hecho ciclismo y atletismo de guaje en el Ensidesa, pero de chaval lo dejé. Probé con el fútbol, pero no funcionó", recuerda González sobre sus inicios en el atletismo. Pero, tras casarse, hace ya 47 años, volvió a calzarse las zapatillas. "En mis comienzos vivíamos en La Carriona y ahí, gracias a Miguel Sama, que fue uno de los creadores de la Atlética, volví a las pistas", explica el avilesino. La relación entre García y el atletismo tardó un poco más en funcionar. "Yo de primeras iba a acompañarlo y a verle, pero me aburría. Entonces, poco a poco, empecé a probar, y me gustó", indica. El punto de inflexión estuvo en una carrera en Valladolid, en la que González quedó tercero y García primera, cada uno en su categoría. "Como no me iba a enganchar, si acabé ganando", bromea la atleta.

Pero lo más importante para esta pareja es su labor de formación. "A mí me ayudó mucho a entrar Cándido. Bajaba al parque de Ferrera con él y me enseñaba cosas. A partir de ahí me saqué el título de monitora", explica García. A partir de ahí estuvo en el colegio de Versalles, dando una actividad extraescolar e impartiendo gimnasia de mantenimiento para personas mayores. Después llegó su fichaje por el Avilés Atletismo, que terminó convirtiéndose en la Atlética Avilesina. González, por su parte, compaginó durante mucho tiempo su trabajo de panadero con el atletismo. "Empecé con 14 años a hacer pan y hasta los 59, que me tuve que jubilar, no paré", cuenta el atleta, que recuerda que, tras ir a trabajar, tenía que dormir una siesta de "dos o tres horas" para luego salir a correr. "Tengo que agradecerle mucho a Juan Carlos Postigo. Estuve 18 años maravillosos en el colegio San Fernando, me trataron de manera espectacular. Fui un privilegiado", confiesa el avilesino, que también estuvo dos años en la Fundación de Castrillón. Ahora tienen a su cargo a varios equipos de las categorías inferiores de la Atlética Avilesina, algo que reconocen que "les da vida". "Nos lo pasamos fenomenal con ellos", concuerda el matrimonio, que coincide en que ahora hay "menos chispa" entre los atletas. "A nosotros nos encanta llevar a los críos a competir, que salgan del sitio habitual de entrenar y vean el ambiente que se genera en las carreras. Notamos que ahora los padres tienen menos ganas de llevar a los niños a esos eventos, aunque les pongas un autobús", señalan ambos, que no pueden ocultar su alegría por el premio que están a punto de recibir. "Estoy muy contento, sobre todo por él, que ha sacado a atletas internacionales", indica García. "Igual viene un poco tarde, pero mejor tarde que nunca", bromea González, que cree que el galardón es fruto de la continuidad en el trabajo de ambos. Ahora, tras ver como sus pupilos han ganado campeonatos y medallas, es momento para que sean ellos los verdaderos protagonistas.