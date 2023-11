El Consejo Consultivo del Principado de Asturias ha desestimado una reclamación particular que pedía más de 66.000 euros al servicio regional de Salud al considerar que el fallecimiento de un celador del área sanitaria III estuvo relacionado con su contagio de covid en marzo de 2020 al carecer, a juicio de la persona reclamante, de equipos de protección individual (EPI). El Consultivo, que como su nombre indica es un órgano de consulta, analizó todas las variables de la reclamación interpuesta por el hermano del fallecido, y expone que el finado murió "dos años y cinco meses después de la infección de covid por enfermedad cardiovascular: shock cardiogénico, cardiopatía hipertensiva. Es decir, de forma secundaria a daño orgánico por la hipertensión de larga evolución preexistente documentada desde al menos 2004. El contagio de covid no es imputable al Servicio de Salud del Principado de Asturias y no guarda relación causal con el fallecimiento".

El Consultivo entiende además que en el momento del contagio, en marzo de 2020, "no hubo falta de EPI ni restricciones para su uso y se realizaron cursos de formación a los que el perjudicado acudió". El finalmente fallecido llegó incluso a ingresar en la UCI en marzo del año en que comenzó la pandemia.