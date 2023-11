La globalización ha provocado que exista gran cantidad de información accesible para todo el mundo. Poco a poco se han ido creando mitos en materia de nutrición perpetuados por el boca a boca.

Joseph Goebbels, el que fuera ministro de propaganda de Hitler decía que "una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad". En psicología se conoce como "el efecto validación": la exposición a aseveraciones falsas se va convirtiendo en cierta en nuestra mente a medida que aumenta la cantidad de veces que las oímos o leemos incluso si el mensajero nos indica que se trata de una afirmación falsa. Por eso los mitos, aunque sean falsos, se instauran de manera tan rápida en la sociedad y es importante discernir si son o no ciertos. Éstos son algunos de ellos.

Las grasas son malas.

Las grasas son necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Además de constituir nuestra reserva energética, forman parte de las membranas celulares y son fundamentales para la correcta asimilación de de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y para obtener los ácidos grasos conocidos como esenciales (los que nuestro cuerpo no es capaz de fabricar por sí mismo y han de ser incorporados a través de la dieta). Hay que evitar las grasas trans presentes en la bollería y los alimentos industriales que son las más perjudiciales para la salud: suben el colesterol malo (LDL), bajan el bueno (HDL) y tienen un efecto inflamatorio. Su consumo está relacionado con una mayor resistencia a la insulina y una mayor prevalencia de diabetes, infartos de miocardio e ictus. Sin embargo, es primordial potenciar el consumo de grasas saludables como las presentes en el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos y los pescados azules ya que, por el contrario, reducen la inflamación y contribuyen a la mejora del perfil lipídico.

Los huevos suben el colesterol.

En el pasado, la creencia de que el colesterol en la dieta era la causa del incremento del colesterol en sangre hizo que se recomendara de manera generalizada la reducción de consumo de este alimento. A día de hoy, esta relación causal no tiene argumentos científicos que la sostengan. De hecho, la revista científica "The American Journal of Medicine" publicó un estudio cuyos resultados concluyen que comer más de un huevo al día puede ser beneficioso para el corazón ya que ayuda al correcto funcionamiento del riego sanguíneo y de las arterias principales. El huevo es un alimento con proteína de alto valor biológico y con una digestibilidad muy alta. No obstante es importante puntualizar que ha de incluirse en el marco de una dieta equilibrada.

La panela y el azúcar moreno son saludables

El consumo excesivo de azúcar puede desencadenar diabetes y aumenta el riesgo de enfermedades cardiacas, presión arterial alta, inflamación crónica y enfermedad hepática no alcohólica. La guerra contra el azúcar llevó a la industria alimentaria a mostrar alternativas disfrazadas de más saludables como la panela y el azúcar moreno. El azúcar moreno es azúcar sin refinar cuyo color es más oscuro que el azúcar blanco ya que contiene melaza. La panela, por su parte, es el jugo deshidratado de la caña de azúcar sin refinar ni centrifugar. Ambas alternativas contienen vitaminas, minerales y fibra, pero la cantidad de estos nutrientes son tan pequeñas que no son relevantes a la hora de considerar estos productos como más saludables. Es el mismo enemigo con distinto nombre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los adultos reducir el consumo de azúcar al 5% de la ingesta calórica diaria, esto equivale a unos 25 gramos al día.

Es malo comer fruta después de las comidas

Uno de los mitos más extendidos afirma que comer fruta con las comidas retrasa la digestión y hace que los alimentos se fermenten. Sí que es cierto que el consumo de fibra retrasa el vaciamiento gástrico pero no es cierto que los alimentos fermenten por aumentar la duración de la digestión. Además, tomar la fruta en el marco de una ingesta compuesta también por vegetales, proteínas y grasas hace que la inyección de insulina del páncreas sea menos brusca consiguiendo un aumento de la glucosa sanguínea progresivo y mayor estabilidad glucémica. La fruta aporta hidratos de carbono simples y es una buena fuente de fibra, vitaminas, minerales, agua y antioxidantes por lo que debe estar muy presente en nuestra alimentación y forma parte del patrón de la dieta mediterránea, el que mayor impacto positivo ha demostrado tener en la salud.

Es mejor beber agua fuera de las comidas

La creencia popular que asegura que el agua no se debe tomar mientras se come carece de fundamento ya que no existe ningún trabajo científico que lo demuestre, por lo tanto, se trata de una leyenda urbana sin base científica que en muchas ocasiones se lleva a la práctica por desconocimiento. El gastroenterólogo Michael F.Picco de la clínica Mayo de Florida puntualizó que el agua no diluye los jugos gástricos tanto como para interferir en la digestión: "beber agua durante o después de una comida ayuda a hacer la digestión ya que ayuda a romper en pequeños trozos la comida para que el organismo pueda absorber correctamente los nutrientes y además prevenir el estreñimiento".

Hay que hacer cinco comidas al día

Hace muchos años se aconsejaban las cinco comidas porque se decía que aumenta el metabolismo energético y mejora el control del apetito. En el año 2013 se publicó el estudio "Effects of Increased Meal Frequency on Fat Oxidation and Perceived Hunger" en la revista "Obesity" en el que se estudia los efectos de incrementar la frecuencia de las comidas en la oxidación de las grasas y la sensación de hambre. Se comparó hacer tres comidas al día con seis más frecuentes. Ambos grupos de estudio recibieron las mismas calorías y el mismo porcentaje de macronutrientes. Al final del estudio, los investigadores no observaron diferencias en el gasto energético ni en la pérdida de grasa entre los dos grupos. Además, los que hacían seis comidas al día incrementaron sus niveles de hambre y su deseo de comer en comparación con el otro grupo. Actualmente, debido a la alta incidencia de problemas digestivos se aboga porque haya un espacio de tiempo suficiente de una comida a otra para que entre en juego un mecanismo que es el complejo motor migratorio. Este mecanismo es el encargado de realizar una segunda digestión y limpiar bien el estómago. Se ha comprobado que el picoteo o las comidas muy seguidas unas de otras lo inhiben. En definitiva, es importante que haya espacio de una comida a otra para que se haga el proceso de digestión de forma correcta y que no se pasa hambre. En función del ritmo de vida de cada persona y sus horarios pueden ser tres, cuatro o cinco comidas.

Beber agua con limón en ayunas ayuda a quemar grasas

No hay ningún fundamento científico que asevere que tomar un vaso de agua con limón en ayunas ayude a quemar grasas. En el año 2013 se publicó un estudio que relacionó la administración de flavonoides en ratones con la disminución en su peso corporal. La cantidad de flavonoides presentes en el agua con limón no es significativa ni el estudio puede extrapolarse a seres humanos. Además, la ingesta diaria de limón puede lesionar el esmalte dental y la dentina y dar lugar a problemas como caries, sensibilidad y pérdida estructural de las piezas dentales.

A día de hoy, todo el mundo parece ser experto en Nutrición y, en materia de salud, es importante acudir a fuentes oficiales o a profesionales de la materia cuando exista alguna duda o consulta. Al igual que cuando nos duele una muela acudimos al dentista o cuando tenemos que reparar nuestro vehículo, acudimos al mecánico, cuando necesitamos un consejo o tratamiento nutricional debemos acudir al médico nutriólogo, nutricionista o dietista.