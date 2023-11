Detienen a un joven de 18 años por un delito de violencia de género en Castrillón

La Guardia Civil detuvo el pasado 15 de noviembre a un joven de 18 años por un supuesto delito de violencia de género. Los hechos ocurrieron a las 16.45 horas en las inmediaciones de un centro deportivo de Castrillón.

Una agente de la Guardia Civil que estaba fuera de servicio observó la escena desde su vehículo, mientras esperaba la salida de su hijo de una actividad extraescolar. La agente vio a un chico y a una chica mientras que ella lloraba, la actitud del joven era intimidatorio.

Fue entonces cuando la agente escuchó gritos del joven a la chica y ya con la ventanilla bajada de su vehículo: "Siéntate aquí, me mentiste, te pegaría una patada". Le gritó para después coger por la cabeza a la chica "con mucha fuerza". La agente decidió entonces intervenir, se identificó ante el agresor y le conminó a que no volviese a tocar a la chica. También solicitó apoyos al centro operación de servicios de la Guardia Civil. En un principio, la reacción del joven fue hacerle frente a la agente fuera de servicio, sin embargo, al comprobar que la agente no se atemorizaba y que pidió ayuda, decidió huir de la zona.

La agente atendió a la víctima, que le confirmó que tenía una relación de pareja con el agresor y asegurarse de que quedaba acompañada, la guardiacivil se montó de nuevo en su vehículo para perseguir al agresor. Una vez localizado y gracias a la colaboración de una patrulla de la Policía Local, procedieron a su detención pese a que intentara de nuevo huir a pie por las calles adyacentes.

La víctima, con ataque de ansiedad y lesiones, fue derivada a un centro de salud donde fue atendida y el agresor, a dependencias de la Guardia Civil detenido por un supuesto delito de violencia machista.

El Juzgado de instrucción de Avilés decretó una orden de alejamiento.