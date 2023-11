La llegada de Windar a San Balandrán oxigenará la economía municipal de Gozón: estas son las cuentas del gobierno local

Una de las administraciones públicas más dañadas durante el período en que la gestión de la antigua fábrica de aluminio de Alu Ibérica estuvo en manos de sus propietarios –el investigado por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech, también conocido como David Domenech– ha sido el Ayuntamiento de Gozón. "Perdimos cerca de un millón de euros en ingresos por los impuestos que los dueños de la antigua Alcoa dejaron de pagar", reconoció Jorge Suárez, alcalde del concejo. "Esa pérdida supuso un diez por ciento del total de nuestro presupuesto", añadió el regidor. La falta de ese dinero lastró el progreso del municipio de manera "grave", en palabras de Suárez. Esta situación, confían en el Ayuntamiento gozoniego, se revertirá con la instalación en el suelo de San Balandrán de la planta que Windar Renovables planea para el terreno que, durante décadas, sirvió como fábrica de aluminio primario. "No vamos a recuperar el dinero que dejamos de ingresar durante la época que están investigando en la Audiencia Nacional, pero, sí, calculamos, la mitad", añadió el alcalde. La llegada de Windar va a dar un respiro a las cuentas de Gozón "de manera clara". Lo quepara Suárez es motivo de celebración. "Cuando llegamos a la alcaldía nos habíamos planteado incluso pedir la intervención del Ayuntamiento: eso no va a hacer falta", reconoció el Alcalde.

Intervienen en la fábrica tres administraciones públicas: los ayuntamientos de Avilés y de Gozón y la Autoridad Portuaria de Avilés. Esta última amortizó la cesión de suelo de interés general a la fábrica en cuanto la deuda que se generó durante el período en que la factoría estuvo en manos de Domenech fue desorbitante. Gozón, por su lado, hizo la reclamación de su deuda por medio el Servicio de Recaudación del Principado. "Es que no pagaron ni la recogida de basura, ni siquiera el agua corriente", se lamentó Suárez.

Este abandono de los pagos llevada a cabo por la empresa en la época de Domenech, su socia, Alexandra Camacho, y testaferros correspondientes supusieron una merma de un millón de euros en impuestos y tasas municipales: aparte del agua y basura, Bienes Inmuebles –gran parte de la superficie fabril de la antigua Alcoa está en el municipio de Gozón–, pero también Actividades Económicas (IAE) y el de la ocupación del espacio por las torres de electricidad. "Con Windar esto no lo vamos a recuperar de ninguna de las maneras, principalmente, porque el consumo eléctrico del aluminio electrolítico es enorme y eso no es el plan de la compañía. También, claro, hay que calcular el nuevo IAE..." La esperanza es que la llegada de Windar suponga un ingreso en las arcas de "en torno a medio millón de euros", cantidad con la que Gozón no puede contar en este momento.

"La situación en que nos encontramos ahora no es la mejor de las posibles, pero ya no estamos ahogados", reconoció Suárez. Entre 2016 y la pasada primavera, el Ayuntamiento de Gozón ha estado pagando 7,1 millones de euros generados por gastos corrientes: el Consistorio llegó a deber un año de recogida de basuras, un año y pico de agua, hubo incluso gastos sin abonar de farmacia y de material de obra. "La nómina de los trabajadores se pagó con una póliza de crédito", apuntó Suárez. "Esto lo teníamos que pagar y el dinero que llegaba de la antigua Alcoa ayudaba mucho. Cuando dejó de llegar porque los gestores de la empresa decidieron no pagar, la situación de ahogo se hacía casi irreversible", señaló Suárez. "Así que el anuncio de la llegada de Windar a nuestro municipio sólo puede ser una buena noticia", apuntó Suárez que recordó que el concejo está en la lista de acreedores del concurso que mantiene Alu Ibérica. "Esperamos cobrar esos créditos lo antes posible. Ese dinero nos facilitará la vida próximamente", señaló Suárez.

Para que todo estos planes puedan llevarse a cabo, la empresa Windar Renovables y el Puerto de Avilés ultiman los detalles para la nueva cesión de suelo de interés de este a aquella. Esta es una de las condiciones que pusieron los administradores concursales cuando establecieron vender las instalaciones de San Balandrán. "Después de ese acuerdo es cuando tendríamos que entrar nosotros", explicó el Alcalde. Se refiere a las licencias de obras. Windar, que se dedica a generar buenos aires, traerá los mejores al municipio que con más territorio le va acoger.