Sergio Sánchez, tras el empate entre Avilés y Marino: "Hemos hecho el mejor partido de la temporada"

Sergio Sánchez, entrenador del Marino, puso el valor el trabajo de sus jugadores, dejando claro que el empate ante el Avilés ha sido "el mejor partido de la temporada".

Análisis del partido. "La expulsión condiciona el partido, pero creo que a nosotros no nos alteró porque hemos estado muy bien desde el principio. La intensidad, el juego… Creo que hemos hecho el mejor partido de la temporada. Es difícil decir eso quedando 0-0 con uno más, pero este juego es así. Merecimientos no dan puntos. El que ha empujado más hemos sido nosotros, ocasiones no sé cuantas hemos tenido, su mejor jugador ha sido Álvaro Fernández… No se me ocurre otra cosa para ganar los partidos, pero nos falta que el balón toque la red. Creo que nuestro partido ha sido muy completo. Me siento muy orgulloso de ser el entrenador de este equipo porque han estado a un nivel espectacular".

Sin puntería ante Avilés y Oviedo Vetusta. "Son dos partidos difíciles de explicar. El rendimiento es bueno, pero en esto consiste el fútbol. Para ganar hay que meter gol. Hoy el portero rival ha estado muy bien. Hemos cargado el área, hemos centrado, hemos disparado desde fuera… Tenemos que insistir. Hoy les hablé al principio de que hay que tener esa confianza dentro, tener esa convicción. Se ha visto a un equipo convencido, que ha ido a por el partido desde el primer minuto. Esto nos tiene que servir de claro refuerzo, porque jugar así es nuestro objetivo".

El Marino, mandón desde el primer minuto. "Con uno más es lógico llevar la iniciativa. El rival, al tener unos menos, junta líneas, solo presiona con uno arriba... Es nuestra propuesta. El otro día fuimos dominadores como visitantes y estamos en igualdad numérica. Creo que es por las características de los jugadores. Estos dos partidos tienen que servirnos de confianza y que tiene que llegar la victoria. El fútbol está siendo injusto en estos dos partidos y espero que las cosas se equilibren. Tenemos que seguir insistiendo".

Orgulloso de su equipo. "No me voy contento si no ganamos, pero hoy me siento orgullo de los jugadores, por como han jugado y como han peleado. Es difícil pedirles algo más que no sea marcar un gol. Creo que hemos hecho suficientes méritos como para ganar el partido".

Se resiste la victoria. "Es difícil ascender de posición sumando de uno en uno. Siempre es bueno sumar, porque vas pasito a pasito, y cuando ganemos nos acordaremos de estos puntos. Hay que quedarse con las buenas sensaciones. La Navidad nos vendrá bien para recuperar efectivos. Cuantos más seamos más fuertes seremos, estamos esperando a tener el grupo más numeroso posible para buscar posibles variantes".

La necesidad de un delantero goleador. "Necesitamos finalizar, pero no es solo cosa de los delanteros. Hoy Diego Díaz ha tirado desde fuera, le han sacado un buen cabezazo a Lora... Atacar y defender es cosa de todos. Desde David Grande, que hoy ha hecho el mejor partido de la temporada, hasta César, que ha espectacular.

Rayo Cantabria y Zamora, próximos rivales. "Son dos equipos de la zona alta. El Rayo Cantabria tiene juventud, está en un gran punto de madurez. Materializan las pocas ocasiones que tiene, habrá que ir a neutralizarles y hacer nuestro juego. Necesitamos de esa confianza que da ver ratificado tu trabajo con tres puntos".