"‘La cuarta pared’ es un libro poco pretendidamente anecdótico en lo personal", dice Javier García Rodríguez

Javier García Rodríguez (Valladolid, 1965) es profesor de Teoría Literaria y Literatura Comparada en la Universidad de Oviedo, pero no sale hoy en el periódico en esta calidad. Este avilesino consorte (su esposa lo es de pleno derecho) presenta esta tarde en el palacio de Valdecarzana (19.30 horas) su nueva colección de poemas, lo hace en compañía del pintor Faustino López. El libro se llama "La cuarta pared" y edita Eolas. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA, precisamente, en su redacción avilesina.

–Leyendo su libro me acordé de aquello que me enseñaron mis profesores de Teoría de la "musa en vaqueros".

–No pienso nunca en este concepto. A mí, precisamente, lo que me gustaría es que la musa tuviera muchos trajes distintos. Quizás haya una ropa de diario, pero debería jugar a tener muchas posibilidades. O dicho de otra manera: a mí no me preocupa mucho que los poemas suenen narrativos siempre y cuando se entiendan que que en esta narratividad se puede conseguir intensidad que es distinto solo a contar cosas. Pienso en esto de los ingenieros de la resistencia de materiales. Me pregunto hasta dónde puede llegar el lenguaje poético sin que se desbarate. O, incluso, si se desbarata, no pasa nada.

–¿Ha probado la ruptura total?

–En algunos casos sí que hay esa posibilidad de decir que valen todos los temas –los últimos poemas del libro funcionan absolutamente dislocados, sin ningún patrón rítmico, buscando malas imágenes–.

–Empieza con una especie de "Poema de los dones".

–Sí. Es una bienaventuranza. El otro día, en Mieres, me recordaron precisamente eso, que se percibía mucho a Borges, pero no es nada premeditado. "La cuarta pared" es un libro poco pretendidamente anecdótico en lo personal...

–Pues está llenito de "yoes".

–Sí, pero a estas alturas usted y yo sabemos que el yo... Fíjese, el libro se "La cuarta pared" porque en el teatro y en la narrativa nadie tiene problemas en asumir las distintas instancias autoriales, pero en la poesía, en cuanto aparece un "yo"... La idea es que, con estas bienaventuranzas, toca dar gracias por muchas cosas que han pasado a lo largo de la vida de uno.

–Ha tardado en volver a la poesía "de mayores".

–El último libro de estos "de mayores" fue "Estaciones". 2007. Desde entonces he ido sacando estos libros que llaman "de poesía juvenil" –no creo mucho que sean así estrictamente–. Me doy cuenta de que produzco muy poco.

–¿Eso es bueno, es malo, es regular?

–A mí no me preocupa. Los míos no son libros premeditados: ni en la concepción, ni en la organización. No creo –tampoco descreo– en los libros unitarios por eso no me gusta que todos los poemas tengan el mismo tono, por eso prefiero los saltos y las circunstancias que no cuadren,

–¿Cuándo decide que todo lo que lleva escrito ya tiene forma de libro?

–Cuando hay una editorial que...

–¿Lo decide?

–(Risas). No es tanto. Mire, este es un libro que publica Leteo, que es una colección de Eolas. Esta colección la lleva rafa Sarabia y todos los años publica todos los años un libro dentro de la programación del Festival Internacional de las Artes y las Letras. En León. Ahí dan el premio "Leteo". Se lo han dado a Silvio Rodríguez. El año pasado. También a Paul Auster. Me avisaron de que les gustaría contar con un libro mío. Entonces miré y realmente me pareció que había un libro. La mayoría son poemas nunca publicados en libro y hay algunos que yo he recuperado de otros libros porque los reconozco como presentes.