Los que levantaron Avilés

Tomás Navarro del Barco sabe incluso a la hora en que nació: "A las siete de la tarde, me lo contó mi abuela". Esto de la hora no tendría mérito si no fuera porque este que sabe el detalle de su nacimiento tiene 94 años. No ha perdido su acento natural, el de la sierra de Cazorla, que es donde nació a esa hora tan señalada y de donde salió cuando, veintiañero, el futuro estaba en Avilés, pero había que asentarlo. Navarro del Barco es uno de los campaneros que contribuyeron a levantar la comarca cuando tocó instalar la industria siderúrgica en un estuario "lleno de berberechos".

Tipos como Navarro, o como Alfonso Lareu Ouzandi, inventaron el Avilés de las chimeneas que ahora, estos meses, caen como un castillo de naipes, pero a zambombazos. Los dos –y todos los que no pudieron participar en persona en el homenaje: han pasado siete décadas desde que comenzaron las obras de asentamiento del suelo que debía acoger a la empresa por antonomasia en Avilés: Ensidesa– recibieron esta semana pasada un tributo que el Ayuntamiento de Castrillón organizó a cuenta de una nueva emisión del documental "Campaneros", de Isaac Bazán. Lareu Ouzandi y Navarro del Barco, habiendo trabajado en el mismo infierno de asentar suelos barrosos, se conocieron este jueves en Piedras Blancas. Si Navarro tiene 94, Lareu es un poco más joven: 87. "Voy a hacer 88… si llego", dice. Los dos aguardan en uno de los despachos del Valey al público convocado en el auditorio para ver la película que cuenta parte de sus vidas heroicas. Navarro entró en las campanas en octubre de 1954. "Yo estaba trabajando aquí en Asturias, en el pantano de Grandas de Salime y cuando nos liquidaron en esa obra marchamos para el pueblo de vuelta: eran las fiestas. Nos dijo el encargado: ‘Cuando volváis para acá, os afiliáis otra vez’. Veníamos para acá y en León dice un primo de mi mujer: ‘Vamos a Avilés, a ver qué hay’. Y vinimos para aquí y aquí me quedé". La llegada de Lareu a Asturias fue como la peripecia de Lázaro de Tormes por medio de Castilla hace cinco siglos. Había nacido en la aldea de Lamela, en Santa Cristina. "Eso está en la provincia de Pontevedra". "No tenía catorce años cuando vinieron por allí unos que dijeron que eran ingenieros de la Forestal que buscaban chavales para plantar pinos", cuenta el veterano excampanero. Ni corto, ni perezoso, Lareu se montó en la furgoneta con algunos amigos del pueblo. "Cogí un maletuco que era de mi padre, lo llenó con algunas cosas mías y marché". Sin avisar a nadie. "Ya les escribiría". Las cosas estaban así de mal en el pueblo. Se dedicó a plantar árboles "haciendo un furaco y por cada furaco daban un perrón". Lareu fue el que más trabajo hacía, pero lo que se ganaba era poco. "Un día vi a dos caminando por ahí: negros como el chapapote, con una lámpara de carburo. Me dijeron que fuera para con ellos, a la mina, que ahí sí se ganaba", cuenta Lareu. Se plantó delante del dueño de la mina. "No me quería coger, era un guaje. Me puse de rodillas". Y entró en la montaña. De barrenista. Terminó en Avilés después de regresar a Lamela. "Había una rapacina y quería verla", cuenta. "Me dijo mi cuñado que tenía que ir a Avilés, que ahí había tajo". Allí estaba Tomás Navarro, en una pensión que "tenía una mujer que acomodaba a todos los que venían de fuera". Y Navarro era uno de ellos. "Estuve quince días sin trabajar porque no quería las campanas. Había obras, pero solo afiliaban para las campanas", se lamenta Navarro. Y lo que había que hacer era asentar los cimientos sobre los que se iban a levantar los talleres de la empresa por antonomasia: la Ensidesa. Ellos, Lareu y Navarro, y muchos más como ellos, contribuyeron a levantar Avilés. "En Avilés no había nada y empezó a haberlo después de estar nosotros por ahí", se reivindica Lareu, uno de los protagonistas de la película de Bazán, que participó esta semana en el homenaje que el Ayuntamiento de Castrillón les tributó el otro día en el Valey de Piedras Blancas, de donde salió la propuesta de un homenaje eterno a todas estas personas que se sumergieron en el barro para sacar de allí el suelo que tenía que elevar hasta la eternidad el progreso del acero. Y esa "eternidad" ya llegó. Al ritmo marcado por la dinamita. Ya no hornos altos –donde estuvo Navarro destinado, mayormente–, ni tampoco Baterías. Lareu estuvo en los hornos de fosa, un poco más allá. Pero ambos son conscientes del paso del tiempo, el que ven en las pantallas de los móviles cuando caen las chimeneas. "Este mundo ha estado regular: se ha pasado de todo", cuenta Navarro. "Yo tuve etapas muy malas". Y la de las campanas solo fue la inicial.