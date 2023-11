Sara y Amets, las niñas asesinadas en 2014, movilizan el bajo Nalón contra los malos tratos

Unas treinta personas se reunieron ayer en Soto del Barco para recordar y homenajear a Sara y Amets, las niñas que fueron asesinadas por su padre hace ahora nueve años. «Su estela siempre estará en nuestros corazones», apuntó Rosa Méndez, concejala de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Soto del Barco, que se encargó de leer un emotivo texto en el que pidió «más educación» para tratar de evitar episodios así en el futuro.

«La violencia machista es uno de los mayores males que tenemos hoy en día como sociedad», sostuvo Méndez, que no quiso centrar su discurso en el problema y prefirió tratar de buscar soluciones. «No solo es educar a las niñas, hay que educar a los niños para que no maltraten a sus parejas», expuso la concejala, que cree que hace falta crear una red de colaboración entre ciudadanía e instituciones para que, poco a poco, «podamos convivir sin violencia de género». «Si alguien puede hacer algo para evitar casos así, que lo haga. No es solo el papel víctima-agresor», añadió la edil, que espera «lograr algún día un mundo más justo e igualitario».

El acto se realizó al lado del Ayuntamiento de Soto del Barco, junto a la placa que recuerda a Sara y Amets y presidido por dos grandes mariposas decorando el parque, a lo que se sumaron cientos de pequeñas mariposas pegadas a los árboles. «Las mariposas eran su animal favorito. Esto también sirve para recordarlas. Las rojas son por Amets y las rosas, por Sara. Espero que sirvan para que nos lleven a un sitio mejor», deseó Méndez.

Las asociaciones de amas de casa de Pravia, de La Arena y de Muros de Nalón; las asociaciones de mujeres de Peñaullán y San Esteban; la asociación Selena de Soto del Barco, «Amigos de Somao» y las asociaciones vecinales «Valle d’Arango» y «La Xana» fueron las encargadas de tejer las mariposas de lana, que llevan instaladas desde el viernes en el parque de Soto del Barco. «La estela de Sara y Amets siempre estará en nuestros corazones. Ahora nuestro pensamiento es de esperanza para que no se repita nunca algo tan trágico», sentenció la concejala, provocando el emocionante aplauso de los asistentes.