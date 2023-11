José Manuel Reguero (La Callezuela, Illas, 1950), conocido artísticamente como "El Maestru", es un reconocido monologuista dedicado al estilo asturiano, variante cada vez menos representada en el circuito. El próximo viernes 1 de diciembre participará en el I Encuentro de Monologuistas Asturianos en Callezuela.

–¿Qué va a ver el público este viernes en Illas?

–Somos cuatro estilos totalmente diferentes. Será muy guapo porque habrá estilo clásico pero también más actualizado. Los cuatro daremos suficiente juego para el público, estoy seguro de que va a gustar.

–¿Cómo está de salud el monólogo asturiano?

–Cantantes de tonada hay muchos en Asturias, pero monologuistas muy pocos. En Illas tenemos la escuela de monologuismo, que abrí en 2010. Está un poco apagado. Hay ayuntamientos que trabajan mucho. Aquí en Illas intentamos hacer festivales y lo incorporamos para darle vida. El humor es algo que necesitamos y que debería intercalarse entre otras actividades.

–¿Por qué dice que hay poco apoyo?

–Pienso que la Consejería de Cultura debería ayudarnos más, facilitarnos mayor presencia. Hacer una muestra como esta siempre es positiva, aunque sea intercalándonos con canto y baile. No hay que olvidarse del monólogo. Voy mucho a Mieres y la gente me pregunta que por qué no actuamos, y yo les digo que porque no nos llaman. Necesitamos un poco de hueco para mostrarnos. Estamos un poco olvidados, aunque no me quejo porque tengo actuaciones, pero podrían ser mas.

–¿En qué se diferencia el monólogo asturiano?

–Tiene una estructura concreta. Son representaciones de ocho o diez minutos como máximo, en verso o en prosa. Lo que se ha extendido son más humoristas que monologuistas. Es diferente. Somos géneros diferentes, ellos rayan más en el monologuista que en el monólogo en sí. Nuestros trabajos son propios, aunque sacamos otros de escritores más antiguos.

–¿Qué temáticas tratan?

–Son muy variadas. Más que temáticas, son situaciones del día a día. Todos con tinte de socarronería y picaresca. Es la esencia clave del monólogo asturiano. Es un humor raro, absurdo, pero que gusta a la gente. Siempre aderezado con un vestuario apropiado a cada tema. La gente lo valora mucho.

–¿Cómo surgió la escuela de monologuistas?

–Recién jubilado de maestro en el Marcelo Gago tras 34 años, acordé con Alberto Tirador abrir la escuela. Me jubilé en 2011 y un año después ya estaba trabajando en ello. En este momento tenemos poca gente. Unos por trabajo y otros por razones de estudios nos han ido dejando. Ahora mismo tengo tres, aunque llegamos a ser un grupo de 20 personas. Va por rachas.

–¿Cómo ve a las nuevas generaciones?

–Cuando empecé tenía cuatro pequeños, que incluso fueron a concursos de Oviedo, entre ellos mi nieta Andrea, que ahora tiene 19 años y con 8 ya competía contra otros mucho más mayores. Los jóvenes tienen mucho nivel, pero van creciendo y cambiando de hábitos y gustos. De vez en cuando van surgiendo y se mantienen.

–¿Su estilo se adecúa a las tendencias?

–Sí, es inevitable. Si no haces algo distinto a lo habitual e innovas, te estancas. El mejor ejemplo es Rodrigo Cuevas, que es un genio. Si se limitara a cantar vaqueira o tonada, podría ser que fuese uno más. Pero entre su puesta en escena, que es buenísima, su vestuario y lo preparado que está, se diferencia del resto. Es necesario impactar al público para destacar entre los demás. Tenemos que ponernos al día y actualizarnos para vivir en el tiempo en el que estamos.