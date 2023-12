El Ayuntamiento de Avilés ingresará 436.549 euros extraordinarios en concepto de multas y sanciones respecto del presupuesto de 2023. O eso al menos es lo que se extrae del proyecto de los presupuestos municipales que aprobarán hoy PSOE y Cambia Avilés (confluencia de Podemos e IU) en el Pleno extraordinario que se celebrará esta mañana. Otro incremento en la fuente de ingresos de las arcas municipales se registra en las tasas de ocupación de vías públicas con terrazas, que se calcula en 34.000 euros, al eliminar las bonificaciones aplicadas a raíz de la pandemia por el covid-19.

El gobierno de izquierdas avilesino aprobó el pasado mes de octubre una "subida selectiva" de tributos para 2024 que irá desde el 2,77% del IBI al 50% de la tasa de terrazas hosteleras, pasando por el 20% de la basura o el 3% de varios precios públicos, entre otros conceptos.

Los presupuestos para el próximo ejercicio prevén unos ingresos de 2.116.000 euros en la suma de conceptos correspondientes a multas y sanciones varias. Según el proyecto se desglosan de la siguiente manera: multas por infracciones urbanísticas, se pasa de 1.000 euros de ingresos a 40.000, lo que supone un aumento de 39.000 euros. Se mantiene en 1.000 euros la previsión de ingresos por infracciones tributarias.

Las multas por infracciones de bandos y ordenanzas generarán 1,5 millones de euros de ingresos, según los cálculos del gobierno bipartito, que son 198.549 euros más de los que figuraban en el presupuesto del ejercicio vigente.

El epígrafe de otras multas y sanciones recoge una previsión de ingresos de 150.000 euros, frente a los 1.000 euros que figuraban las cuentas municipales del año en curso y también del anterior. Se mantiene en 25.000 euros la recaudación por los recargos ejecutivos y los 300.000 por los de apremio. Por intereses de demora se calcula que los ingresos aumentarán de los 50.000 euros de las cuentas de 2022 y 2023 al doble, a 100.000 euros. Es decir, que las arcas municipales avilesinas incorporarán 436.549 euros más en las cuentas de 2024 respecto a 2023 solo por la vía de multas y sanciones. Esto supone pasar de 1.679.451 euros, a 2.116.000 en un año.

Otra vía de ingresos al alza, aunque no en la misma proporción, afecta directamente a la hostelería. El gobierno bipartito prevé ingresar por el concepto de tasas de ocupación de la vía pública con terrazas 198.000 euros el año que viene, frente a los 164.000 del año pasado y de 2022. Es decir, 34.000 euros más. La explicación es que ya da por finalizadas las exenciones y bonificaciones que habían aplicado como consecuencia de la pandemia, y que "ya no tiene sentido mantener". De todo ello, los partidos de la derecha avilesina no podrán mover ni una coma, igual que con las tasas y precios públicos, al haber sido rechazadas sus enmiendas a las cuentas de 2024.

El PP denuncia la creación de un puesto de trabajo para contratar un coordinador de Cultura

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Avilés denunció ayer la modificación "a calzador, sin negociación previa, con su criterio unilateral" de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para contratar a un coordinador del área de Cultura. Una figura que ya se había anunciado en el pasado mandato y que no se llegó a concretar.

La modificación de la RPT fue aprobada en la última Comisión de Hacienda con los votos de los dos grupos de gobierno, PSOE y Cambia Avilés. "Ni tan siquiera han sido capaces de acordarlo en las mesas de negociación con los sindicatos y ahora, en el último mes de año, nos encajan la creación de un nuevo puesto de trabajo para una persona que coordine la programación cultural y todos los eventos que se celebren en la ciudad", denunció la portavoz del PP, Esther Llamazares.

En su comunicado, la también diputada nacional señaló sentirse "sorprendida" de esta modificación cuando en diciembre del año pasado se contrató, con un coste de 60.000 euros, a una consultoría externa para que hiciera un análisis y valoración de la RPT municipal. "No sabemos si la empresa hizo su trabajo ni si el Ayuntamiento recibió información alguna al respecto", pese a que ha pedido información reiteradamente.