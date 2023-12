Manolo Sánchez Murias, entrenador del Avilés: "Cuando te pones esta camiseta siempre te estás jugando algo"

«Cuando te pones la camiseta del Avilés siempre te estás jugando algo». Así de rotundo se mostró Manolo Sánchez Murias, entrenador del Avilés, en la previa del encuentro del domingo a las 12.00 horas ante el Arandina. Los blanquiazules vienen de cosechar un empate fuera de casa ante el Marino y ahora buscan, ante el último clasificado, conseguir la primera victoria en casa de la temporada.

«La semana ha ido bien. El ánimo de la plantilla, desde que he llegado, siempre ha sido muy bien. Somos consciente de la tarea que tenemos, lo afrontamos con ilusión y positivismo», reconoció el técnico gijonés, que antes del encuentro tendrá que solucionar el primero de los problemas: encontrarle sustituto a Mecerreyes. El avilesino terminó expulsado el derbi comarcal, por lo que mañana no estará disponible. Una de las opciones es colocar a Cortina como único pivote, algo que no disgusta al blanquiazul. «Un entrenador tiene que estar abierto a manejar diferentes opciones y a aprovechar los recursos que tiene. El otro día ya hubo un tramo de partido en el que jugamos con solo un pivote», explicó Sánchez Murias, que se centra en «buscar la mejor forma para aprovechar los recursos disponibles, que nos dan diferentes opciones». El entrenador del Avilés no se quiso mojar a la hora de hablar de Iván Serrano, una de las ausencias más sonadas en el encuentro ante el Marino. «En el día a día me ponen muy difícil encontrar el once titular, creo que es buena noticia», apuntó.

El domingo enfrente está el Arandina, actual último clasificado del grupo. «Es un partido importante. Cuando te pones la camiseta del Avilés siempre te estás jugando algo. Con esa mentalidad ambiciosa queremos afrontar el duelo», indicó Sánchez Murias, que quiere que los suyos se preocupen en «hacer lo que sabemos», para así dar su mejor versión. «Siempre que no ganas es una pequeña decepción, pero estamos convencidos de nuestras posibilidades», sostuvo el gijonés, que cree que la mentalidad de sus jugadores es «siempre ir a ganar» y espera que todo el club afronte el partido «con el mayor de los respetos, ante un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles». «Tienen juego directo, tienen jugadores que saben asociarse… Están jugando la Copa del Rey y eso es porque han hecho una trayectoria importante», analizó el blanquiazul, que no quiso hablar de los problemas de impagos que está sufriendo la plantilla burgalesa.

Sobre lo visto la semana pasada en Miramar, Sánchez Murias quiso destacar la capacidad de adaptación de su equipo ante un contexto muy exigente. «El Marino nos puso las cosas difíciles. Nos costó tener el balón en muchos momentos, pero veníamos de un partido, ante el Rayo Cantabria, en el que habíamos creado muchas ocasiones y donde tuvimos el balón», recordó el técnico, que aseguró que su equipo no va a renunciar «a tener un estilo propio, consistente, que se apoye en la solidez defensiva, pero que tenga personalidad con balón». Esa versión será la que se verá ante el Arandina, rival ante el que el entrenador quiere «encontrar una regularidad, para que se vea un mayor rendimiento colectivo», algo que hasta el momento no se ha visto en el Avilés.