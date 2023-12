Noguero: "Empecé en el teatro y es ahí, precisamente, donde me siento más reclamado"

Jesús Noguero (La Codosera, Badajoz, 1965) protagoniza la comedia "Romeo y Julieta despiertan" junto a Ana Belén. El teatro Palacio Valdés acoge esta tarde (20.15 horas) la penúltima función de la temporada otoñal avilesina. Noguero atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Imagino que hacer de Romeo siempre mola.

–Sí, claro. Lo que pasa es que este de Petschinka es un Romeo muy particular. Es un Romeo que se despierta 400 años después y no sabe quién es: no sabe que es Romeo. Casi hasta el tercer acto, casi al final de la función, no cae en la cuenta de quién es. Siempre hacer de Romeo, hacer Shakespeare siempre es una maravilla.

–Veo muchos atractivos en este espectáculo. ¿Cuáles son los suyos?

–Me atrajeron muchas cosas. Bueno, estar con Ana [Belén]. Al principio sabe que esto lo hacía José Luis Gómez.

–Lo había estrenado.

–En Valladolid y, luego en Madrid. Yo en Madrid hice la última semana. Tuve la oportunidad de asistir a algunos ensayos con José Luis Gómez. Y la verdad es que me pareció una función muy divertida: con música en directo, con una mirada muy lúdica sobre la pareja. Eso me atrajo mucho, sí.

–¿Qué se siente siendo el "cover" de Gómez?

–Es una gran responsabilidad sustituir a José Luis Gómez: es una gran figura del teatro. Es una responsabilidad y un gran honor también. Cuando me eligieron para esta función me hizo sentir muy reconocido.

–Hace de un señor que intenta seducir a una señora a la que ya sedujo cuando tenía catorce años. Así contado, parece raro.

–Esto da para mucha comedia y mucha diversión porque, efectivamente, ella se despierta y cree que sigue teniendo trece años y él no se acuerda de nada y ella tampoco le reconoce a él. Imagínese la serie de situaciones cómicas y divertidas que se dan.

–¿Qué es lo mejor de las giras?

–Poder visitar las distintas ciudad, comer tan bien...

–Por Avilés había venido bastantes veces a trabajar.

–Y es que en Avilés se estrena mucho. Recuerdo que hace muchos años estrenamos con Etelvino Vázquez un "Esperando a Godot". Me acuerdo de ello porque estuvimos viviendo en Asturias mientras estuvimos con el proceso. Estuvo muy bien.

–Se mueve más por la escena que por otros medios.

–Empecé en el teatro y es ahí, precisamente, donde me siento más reclamado. Quizá por eso es que me he perdido algunos proyectos de cine porque no siempre se pueden compaginar las cosas. Con la tele es más fácil.