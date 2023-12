Así será la programación de Navidad de Avilés, que comienza a iluminar desde hoy

Ya es Navidad en Avilés. La iluminación se encenderá esta tarde a las 18.30 horas. Las área de Festejos, Cultura y Deportes se han dado la mano para incorporar varias novedades: la descentralización de las actividades; la gratuidad de las atracciones hinchables y de la pista de patinaje artificial que se instalarán en el recinto ferial de La Exposición; un festival, el "Iconos music", que ofrecerá dos conciertos de músicas urbanas para jóvenes en el pabellón de La Magdalena, y el uso de la plaza Pedro Menéndez para dos actuaciones de orquestas.

La concejala de Festejos, Sara Retuerto, detalló que la pista de La Exposición acogerá una gran carpa con actividades, con servicio de conciliación asistido por monitores y una feria donde se instalarán el mercadillo y las atracciones infantiles, los popularmente conocidos como "caballitos". También habrá actividades deportivas con la carrera San Silvestre de fin de año como gran atractivo por su volumen de participantes.

Tras el encendido de hoy, el programa navideño comenzará, el próximo día 5, con la actuación de la orquesta "Tekila" en Pedro Menéndez, para aprovechar el puente festivo "y animar al consumo en comercios, hostelería y hotelería". La segunda verbena será en Nochevieja con "Pasito Show", en el mismo emplazamiento. "Este es un gobierno que escucha a los vecinos, y por eso decidimos destensionar la zona de Las Meanas y programar actividades en la plaza Pedro Menéndez", expuso Retuerto. Y avanzó que el día 23 habrá un "Cortexu del Nataliegu" que finalizará en la pista de La Exposición, donde participarán "L’Anguleru", "Lolina la rulera" y otros personajes navideños asturianos.

"La pista de hielo será gratuita para que todo el mundo participe, independientemente del dinero que tenga en el bolsillo; tendremos también talleres y un espacio de conciliación con monitores durante las vacaciones escolares, todo en el recinto de La Exposición", abundó Retuerto, que animó a participar en los espectáculos infantiles de "Petit Pop" y el "Show de Susana". También, en la Cabalgata de Reyes Magos, cuyo recorrido aún está por definir, condicionado por el desarrollo de las obras de peatonalización de la plaza de La Merced.

Yolanda Alonso, concejala de Cultura, habló del programa vinculado a su departamento. Recordó que los días 15 y 16 actuará el Gran Circo Acrobático de China en el Palacio Valdés. Tras haberse agotado todas las entradas en venta anticipada, habrá doble función el sábado. En el mismo escenario, "JovenEscena" ha programado tres obras teatrales infantiles para los días 26, 27 y 29.

El AVE y el tren turístico

El apartado musical incluye una gala lírica en la Casa de Cultura bajo la dirección de Tino Varela, el día 23, y el inicio de un nuevo festival, el "Iconos music", "que tiene como objetivo atraer a los jóvenes". Será los días 22 y 23 con las actuaciones de Cruz Cafuné y "Ayax y Pro", que cuentan sus actuaciones por éxitos de taquilla. "Tendremos otro año más el concierto de Año Nuevo, dirigido por el profesor del conservatorio Iván Cuervo, en colaboración con la Sociedad Filarmónica Avilesina", apuntó la edil de Cultura. Hizo mención además a la llegada del tren de alta velocidad a Asturias y a la confianza del gobierno local en que ayude a atraer más visitantes a la ciudad durante estas fechas.

Avilés dispondrá esta Navidad de su propio tren turístico, que circulará entre el 15 de diciembre hasta el 7 de enero, con salidas y llegadas en El Parque y el recinto ferial de La Exposición.

Por su parte, la exposición de belenes colectiva regresará a un local de la calle La Fruta, al número 11. Y como manda la tradición, no faltará la presencia de un colaborador de los Reyes Magos que recogerá las cartas con las peticiones de los niños avilesinos en la plaza del Ayuntamiento, durante los días 1, 2, 3 y 4 de enero. "El cartel de este año también tiene otra novedad: por primera vez, incluye el ‘Nataliegu’", indicó Yolanda Alonso en referencia a la tradición asturiana de quemar un tronco cada 24 de diciembre para celebrar el solsticio de invierno.

La Iluminación navideña comienza hoy en Corvera y Avilés

Avilés y Corvera también iniciarán hoy los programas navideños en sus respectivos concejos con el encendido del alumbrado. Corvera será el primero y lo hará a las 18.00 horas en la plaza de Los Maestros de Las Vegas, coincidiendo además con la apertura, una hora antes, del mercadillo impulsado por la asociación de comerciantes de Corvera, Apymec.

Avilés inaugurará sus celebraciones quince minutos después, en un acto que presentará Paloma Llera y que contará con una actuación del alumnado de coro y un cuarteto de cuerda del Conservatorio Municipal. A continuación, se pulsará el botón de encendido, con participación de los niños. Eso será a las 18.30, y el programa "NaviAvilés" comenzará a lucir acompasado por los violines y el violoncello, bajo la dirección de Isabel Baigorri. Los jóvenes músicos tocarán piezas de Händel, Leontovich, entre otros, y finalizarán con el "Noche de Paz", un tradicional y popular villancico, tan propio de estas fechas que coinciden con el solsticio de invierno y que despiden un año y dan la bienvenida al siguiente.

Avilés, en total, contará con 379 adornos luminosos de diferentes tamaños, repartidos en 79 localizaciones de la zona centro, Sabugo, El Carbayedo, El Quirinal, Versalles, La Luz, Villalegre-El Pozón, San Juan de Nieva, La Carriona, Garajes, La Maruca, Valliniello, Polígono La Magdalena-La Grandiella, Llaranes, San Cristóbal y Miranda.

Mientras que en Avilés las luces comenzarán a funcionar de manera simultánea en todo el municipio, en Corvera lo harán por partes. Tras un acto de Las Vegas, el encendido será en el parque de Los Campos, a las 18.30 horas. Media hora más tarde será en La Lechera, en Cancienes y, a las 19.30 horas, en el centro cultural de Trasona.

El encendido navideño en el resto de la comarca será el miércoles día 5, antes del puente festivo. Ese día, a partir de las 18.00 horas la decoración de Castrillón comenzará a brillar tras un evento en la plaza Europa de Piedras Blancas. Ocurrirá a la misma hora en Gozón, con una celebración en la plaza de la Villa de Luanco, frente a la casa consistorial, y en el entorno del Ayuntamiento de Soto del Barco.

El rapero Cruz Cafuné completa el cartel del primer festival "Iconos music"

Cruz Cafuné, el artista tinerfeño más reconocido de la escena urbana nacional, recorrerá las principales ciudades de nuestro país con su gira "Me muevo con Dios". Esta gira incluye un concierto en Avilés el viernes 22 de diciembre, dentro de "Iconos Music", un nuevo festival de músicas actuales en Avilés, en el Pabellón de La Magdalena. El certamen toma el nombre popular de la escultura de la ría avilesina de Benjamín Menéndez, en alusión a los referentes de la música que actuarán. Sus perfiles reforzarán la condición de la ciudad como centro musical del Norte. Las entradas estarán a la venta a partir del próximo lunes 4 de diciembre, a las 12.00 horas en planetevents.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. No obstante, desde hoy, a las 12.00 horas, y hasta el lunes 4 de diciembre, a las 11.00h, habrá un cupo de tickets disponibles para los clientes de tarjeta del Banco Santander en livenation.es/santandersmusic. Y desde las15.00 horas de hoy y hasta las 11.00 horas del próximo lunes habrá una preventa para los usuarios que se registren gratuitamente en planetevents.es. Este concierto completa la programación adelantada el pasado miércoles: el concierto del dúo "Ayax y Prok", dos hermanos gemelos y raperos de fuste, que también van a participar en la primera edición de este encuentro musical (el sábado 23) que acoge la sala de conciertos mayor de Asturias por su capacidad (6.000 personas). Según expresó la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, el festival "Iconos Music" está pensado para los jóvenes y su primera edición se centrará en la música urbana, más concretamente en el rap, aunque no se descarta incluir otros estilos de cara al futuro.