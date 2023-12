Castrillón da "bola" a las fiestas

"Wow", aclamó toda la plaza Europa al unísono. A las 18.00 horas, con una puntualidad extrema, Piedras Blancas estrenó su iluminación navideña de este año, dejando anonadados a las decenas de niños que no se quisieron prender el encendido. "Molan mucho más que el año pasado", era lo más repetido ayer entre los jóvenes.

"Para mi concejalía este ha sido el proyecto más importante de toda la programación de Festejos", reconoció Marián González-Carbajal, concejala de Festejos, que junto a parte del equipo de gobierno de Castrillón salió a contemplar las luces navideñas. Eso sí, con la libreta en la mano. "Este año hemos trabajado con el presupuesto aprobado el año pasado. Ahora queremos ver cómo queda, ver el efecto con ellas encendidas, para ver como mejorar para el año que viene", señaló.

"La bola gigante es genial, que se quede todo el año", pedía Inés Gutiérrez en la plaza, totalmente encantada por que, por fin, se viesen las luces en Piedras Blancas. "En Avilés ya llevan días y aquí hasta hoy nada. Hay que fomentar el espíritu navideño", sostuvo. Mientras, la gran bola navideña se llenaba de más niños, atraídos por las luces rojas. "Me encanta lo bien que queda", comentó Ainhoa González, que, junto a su hermano Daniel, estaba antes del encendido para ser la primera en hacerse una foto con ella. "Yo me he quedado loca con lo bien que queda la palmera, toda rodeada de luces. Me parece que le da un toque especial", indicó Sheila Cruz, que destaca que este año todo Piedras Blancas está iluminado, algo que el año pasado no pasaba. La Navidad ha llegado de la mejor manera a la capital en Castrillón.