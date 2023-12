Negocios rentables a cualquier edad

La Real Academia española de la Lengua define "emprender" como "acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro". Es decir, no advierte nada de la edad a la que una persona o varias pueden embarcarse en un proyecto empresarial, si bien es cierto, es una cuestión que suele estar asociado a la juventud, pero en los últimos tiempos el perfil tipo está cambiando. Como paradigma de esta situación está el corverano Ángel Collado, de 66 años, ya jubilado que quiere habilitar apartamentos rurales en Cancienes. Por su parte, Estefanía Conde, de 51 años, pasó de ser ama de casa a regentar un negocio turístico rural en El Castillo (Soto del Barco) y en plena pandemia y el madrileño Carlos Pérez Biel, de 49 años, que codirige apartamentos rurales entre La Arena y Ranón, con su compañero Agustín Vázquez Prada.

Collado no no es nuevo en abrir negocios. Regentó durante décadas el restaurante Casa Tomás en Cancienes, hoy cerrado. Ahí precisamente quiere abrir sus apartamentos turísticos. "Están en proyecto", afirma este emprendedor que decidió dar vida a su local vacío. "Cuando empecé a hacer los papeles, una ingeniera del Ayuntamiento me dijo: Hace falta gente más gente como tú", señaló el veterano emprendedor, que también regentó un negocio de hostelería de Avilés. "En total, 36 años de carrera en la hostelería y ahora, haciendo papeles para un nuevo negocio", afirma ilusionado.

En el Bajo Nalón, el emprendimiento tampoco entiende de edad. Estefanía Conde era ama de casa hasta que se embarcó en su proyecto empresarial. "Surgió una oportunidad y aquí estamos y así llevamos tres años", afirma la titular de unos apartamentos turísticos en El Castillo. Su marido, Andrés Paíno, dirige una empresa de construcción y entre ambos decidieron dar los pasos para un proyecto "que al principio me ponía nerviosa pero ahora todo está más asentado".

Lo dice porque todo comenzó en plena pandemia. "Ahora ya es otra cosa, estamos en Booking y hay clientes que ya me llaman directamente", apunta la empresaria, quien aprovechó el tiempo de construcción de su alojamiento rural para formarse en la gestión de este tipo de negocios. "En ese tiempo también pasamos de veranos tranquilos a la marabunta", remata la castrillonense de Pillarno afincada en Soto del Barco desde hace dos décadas.

Carlos Pérez Biel era coordinador de unos campamentos que organizaba actividades con colegios. Se desplazaron a La Arena en alguna que otra ocasión, conoció el espacio que ahora regenta. Y volvió de vacaciones. "Me enamoré de esta zona, surgió la oportunidad, le planteamos a la dueña de los alojamientos un alquiler con opción a compra y aquí estamos", afirma el hotelero, quien había soñado con dirigir un hotel en la montaña "algún día". "Y ahora, tenemos apartamentos en la playa", apunta asevera este emprendedor que comenzó en 2022 esta aventura en un local que cuenta con nueve apartamentos y un albergue. "Antes solo abrían en verano y desde que lo cogimos, estamos todo el año, eso sí, el albergue está para campamentos de colegios de toda España en julio".