El sueño de un parque adaptado para Kayla: la infatigable lucha de una madre avilesina

La pequeña Kayla Marcos descansa en su silla de ruedas tras llegar del colegio. Fuera llueve a cántaros pero la menor de la familia Marcos González duerme plácidamente. «No hay quién la despierte», asegura su madre, Belén González, vecina del barrio avilesino Jardín de Cantos, una zona que cuenta con dos parques para que los niños del barrio puedan divertirse. Todos menos su hija pequeña, a la que la enfermedad que padece, la Leucodistrofia Metacromática, similar a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), le impide hacer vida normal.

Sin embargo, puede jugar, un derecho del que según cuenta su madre «no puede disfrutar porque no hay espacios adaptados a niños como mi hija», indica.

En la comarca de Avilés, tan solo hay un columpio adaptado a niños con problemas de movilidad y se encuentra en Piedras Blancas. De ahí que la familia de Kayla Marcos haya empezado una batalla con el único objetivo de visibilizar la problemática a la que se enfrentan menores como la pequeña y solo pidan a los Reyes un espacio inclusivo. «No queremos un parque o un columpio solo para nuestra hija. Es un derecho de todos los niños con discapacidad que en este caso no se cumple», reclama González.

Poner el foco sobre la ausencia de menores con enfermedades raras o algún tipo de discapacidad en los parques es una de las reivindicaciones de la madre de Kayla Marcos. «Los niños como mi hija no van al parque, no hay espacios adaptados para que puedan jugar. Cada comarca debería asegurarse por concejo de contar con al menos un parque de libre acceso para niños con autismo, síndrome de Down o en silla de ruedas. Muchos van a los parques y no saben ni cómo jugar en ellos», añade González.

Avilés estrenó recientemente el flamante parque de Versalles, orgullo de los vecinos del barrio avilesino y que cuenta con zona para que los mayores se ejerciten, un parque de perros y la correspondiente zona de juegos para niños con sus toboganes y columpios. Sin embargo, a pesar del lavado de cara del espacio sigue sin estar completo. «Es un parque estupendo y no se tuvo en cuenta a los niños con discapacidad. En el parque del Muelle pasó lo mismo», clama esta vecina de Jardín de Cantos, quien también señala el parque de Las Meanas como un terreno amplio y «desaprovechado, en el que se podrían adecuar al menos un par de columpios para menores con problemas de movilidad».

Rampas para facilitar los accesos, agarraderas o columpios híbridos son algunas de las opciones que González valora como necesarias en los parques de Avilés.

Esta petición ha sido trasladada a la concejalía de Bienestar, conocedora de la falta de parques adaptados para menores con discapacidad. «Por mi cuenta empecé a recoger instancias generales del Ayuntamiento y las repartí entre la gente. Se volcaron mucho», cuenta González, quien aspira a hablar con el concejal de Urbanismo de Avilés, Pelayo García y hacer una recogida de firmas.

La integración de niños con discapacidad es otra de las bondades que los parques adaptados pueden ofrecer a los menores que no sufren patologías de este tipo. «Relacionarse con niños como Kayla es beneficioso para el resto de críos. Los niños se acercan, preguntan, juegan con ella y es enriquecedor porque se dan cuenta de que estas enfermedades existen. Es una forma de tomar consciencia de una forma más amable», señala González.

Poco amable fue, sin embargo, la forma en que los Marcos González tuvieron que afrontar hace un año el diagnóstico de la enfermedad de su hija. Una enfermedad degenerativa que afloró en Kayla fruto de la mutación de un gen concreto del que sus padres son portadores y que solo ella y un paciente más sufren en Asturias. «La niña nació aparentemente normal. Fue a los dos años cuando empezamos a notar que se estancaba en el desarrollo hasta que vimos directamente una involución: cada vez era más patosa caminando, olvidaba cosas que ya había aprendido, tenía dificultades para comunicarse», recuerda Belén González.

Tras una visita al pediatra con derivación al neurólogo y una interminable lista de pruebas genéticas, ezimáticas y resonancias dieron con la respuesta a la patología de Kayla. «Fue un golpe durísimo. Es como si te dicen que tu hija ha muerto porque es una sentencia. Toca asumir que la iremos viendo apagarse poco a poco», lamenta la madre.

Para hacer su vida algo más llevadera, la pequeña acude a un colegio de educación especial en el que cuentan con servicio de logopeda y fisioterapeuta. No obstante, su familia sueña que algún día Kayla Marcos pueda compartir espacio de juegos con su hermana de cinco años, Xenia. «A raíz de tener a Kayla he conocido a más familias de la zona con niños con patologías diferentes que tampoco pueden jugar, a los que apenas ves por la calle», insiste González, quien vive esperanzada en que algún día habrá un parque cmo el que precisan niños como su hija. «Sería el mejor regalo de Reyes», asegura.