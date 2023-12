Kayla cumple su sueño: Avilés prevé la instalación de un columpio adaptado el próximo año

Belén González, vecina del barrio avilesino Jardín de Cantos, ha iniciado una batalla para que los niños con discapacidad como su hija Kayla Marcos, que padece leucodistrofia metacromática, una enfermedad rara similar a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) puedan disfrutar de parques sin barreras y a medida de sus patologías. Parcialmente ha logrado arrancar un compromiso al Ayuntamiento, tras su denuncia. El gobierno local asegura que su voluntad es hacer de las zonas infantiles de la ciudad espacios "cada vez más inclusivos", sin embargo, de cara a la futura instalación de estas estructuras, fuentes municipales enumeran una serie de factores a tener en cuenta.

Según denuncia González, los parques de Avilés no cuentan con instalaciones aptas para que niños con problemas de movilidad puedan jugar. De hecho, en la comarca solo existe un columpio de las características requeridas ubicado en Piedras Blancas. De esta problemática son conocedores en la asociación de discapacitados físicos de Avilés y comarca (Difac). "Beneficiaría a cualquier niño que tuviese movilidad reducida y que use silla de ruedas. Estaría muy bien", cuentan desde la asociación. Jesús Nicolás Martín es el vicepresidente de la organización y cuenta que ya han trasladado esta cuestión al Ayuntamiento, concretamente a la concejalía de Servicios Urbanos y Movilidad. Desde el Consistorio les han comunicado que "es un problema que hay que solucionar y para el que se necesita un espacio más grande que el que requiere un columpio convencional. Nos han dicho que están mirando dónde se podría instalar pero no nos han dado ningún plazo", cuenta Martín, quien desea que Avilés pueda estrenar un columpio adaptado para Reyes aunque "lo vemos imposible", señala.

Desde el Ayuntamiento indican que están al tanto de la falta de juegos aptos para niños en silla de ruedas después de que se registrase formalmente la petición y añaden que "está previsto que durante el próximo año se instale en la ciudad algún columpio que pueda ser usado por personas sin bajarse de su silla de ruedas. Se está estudiando cuál será su ubicación, dado que requieren de un mayor espacio tanto por sus dimensiones como por la distancia de seguridad necesaria a su alrededor".

"La ausencia de una normativa clara respecto a qué tipo de juegos se deben instalar para garantizar una plena inclusión en las zonas infantiles, así como el uso inadecuado que otras personas hacen de estos elementos –cuyo coste es singularmente alto–, son otros aspectos a tener en consideración", señalan. Mientras se materializa el sueño de Kayla, su madre, Belén González, tiene claro que "toda lucha por mi hija merece la pena. Seguiremos insistiendo para que todos los niños puedan jugar en el parque", subraya.