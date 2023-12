Manolo Sánchez Murias, entrenador del Avilés: "Mi ilusión es ver a un Avilés más competitivo y que tenga claro lo que propone"

Manolo Sánchez Murias (Gijón, 1976) es un hombre que transmite optimismo por todos los poros de su piel. El gijonés, que durante años fue director de una de las mejores escuelas de fútbol de España, Mareo, ha vuelto a los blanquillos para tratar acabar con la crisis de resultados que atraviesa el Avilés. Tras cosechar la primera victoria de la temporada en casa ante el Arandina, el técnico atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hablar de su llegada al club, su idea de juego y el mercado de fichajes que se avecina.

–¿Qué tal por Avilés?

–Estoy muy contento, me estoy sintiendo muy a gusto. Estoy feliz por poder disfrutar de mi pasión que es el fútbol, de todo lo que me he encontrado y de estar dentro de un club como el Avilés.

–¿Se esperaba que todo fuese como lo está viendo ahora?

–Desde fuera todo lo que veía me gustaba y me invitaba a pensar que era un sitio ilusionante para poder trabajar. Una vez que estoy dentro se vive de otra forma, pero va en la línea de lo que me esperaba. Me encanta trabajar como entrenador y cuando tienes la posibilidad de hacerlo en un sitio así es para sentirse muy contento. Todo lo que puedo decir es bueno, tanto a nivel humano como de condiciones de trabajo y de disfrutar de la plantilla que tengo.

–¿Qué fue lo que más le llamó la atención para acabar de dar el sí al Avilés?

–No sabría decir una cosa en particular, pero lo primero es que significaba volver a estar en el fútbol y para mí es algo positivo. Además, hacerlo en el Avilés, que está dando pasos para ilusionar a la afición y poder compartirlo con la gente que está dentro hizo que se decantase la balanza. También quería conocer más de cerca a los jugadores. Todo eso lo metí en una bolsita y me ayudó a tomar la decisión.

–Hacía tiempo que no entrenaba.

–Es cierto que la labor como entrenador hacia un tiempo que no la hacía y esto significa volver a los banquillos, pero siempre he dicho que me ha tocado vivir el fútbol desde otras posiciones. Pero cuando uno tiene ese gusanillo de ser entrenador... Creo que es algo que nunca lo he perdido. Los que nos sentimos o hemos vivido la sensación de estar dentro de los banquillos es algo que no se olvida. Ahora me siento con esa llama de nuevo, estoy contento también por esa parte.

–¿Cómo ha hecho para mantenerse al día durante todos estos años?

–El fútbol ha evolucionado mucho y uno no puede parar nunca de aprender. Siempre me ha gustado mucho conocer cómo trabajan otros entrenadores y cuando estás en el Sporting tienes la fortuna de ver trabajar a diferentes técnicos. Eso te sirve como aprendizaje. También me he molestado por viajar a sitios para tener la oportunidad de ver a gente trabajar, aunque cada vez es algo más difícil. Poder estar con muchos entrenadores en Mareo, aunque fuesen de la base, y hablar con ellos me ha servido para aumentar mis conocimientos. Y luego está no parar de ver fútbol, estar atento, moverte, ver la competición, observar cómo evoluciona desde fuera el trabajo de otros… Ves cómo funcionan esos equipos y sacas conclusiones.

–Habla de la importancia de poder trabajar con la gente de Mareo. ¿Qué nombres le han marcado más?

–Siempre es difícil dar algún nombre. En el Sporting, a nivel de lo que es el entrenamiento y de trabajo en el campo, además de la cercanía que tuve con él, me quedaría con Rubi. Fue una persona que me parecía muy interesante por como trabajaba su idea de juego en el día a día y el fútbol que él quería ver. Aunque hubo otros también de los que aprendes. Hablando a nivel de Asturias también he aprendido mucho de Marcelino, al que tuve la oportunidad de ver muchas veces con sus equipos. Me parece un profesional del que se pueden sacar muchas conclusiones buenas.

"Rubi es uno de los entrenadores que más me marcó cuando estuve en el Sporting"

–¿A nivel nacional en quién se fija?

–Me gusta, por ejemplo, Ernesto Valverde, del Athletic. Me gusta por como presionar, por la intensidad y el ritmo al que juegan. También me llama la atención Imanol Alguacil, que durante años ha hecho un fútbol que ha ido creciendo y asentándose, evolucionando con jugadores de muy buen pie. Todo eso, además, sin descuidar el aspecto defensivo.

–De todos ellos le gustará que se vea algo en su Avilés.

–Creo que todos cogemos cosas de todos, pero también debes tener tu propia personalidad. Todo tiene que pasar por un tamiz de lo que crees que es tu esencia y eso no se puede perder. Siempre hay un núcleo que tienes que cuidar, alimentar e ir poco a poco evolucionando.

–¿Y cuál es su esencia?

–Mi esencia es que me gusta que mi equipo sea vigoroso, que pueda jugar a un ritmo alto, que sea intenso y vertical. Todo eso unido a un buen trato de balón, pero que no sea sobar el balón, sino buscar la verticalidad y atacar la portería rival. Atrás quiero que mis equipos sean ordenados y que tengan una organización que nos convierta en un conjunto incómodo y preparado para robar el balón al rival.

–Ese orden se empieza a visualizar en sus onces, apostando por perfiles como Senra o Jesús del Amo para las bandas.

–Siempre me ha gustado tener laterales con los que atacar, pero también hay momentos de un equipo donde creo que hay que jugar con los perfiles que tienes en la plantilla. Senra y Jesús del Amo nos permiten, desde los laterales, tener un equipo más ordenado, pero siempre me gusta jugar con las distintas características del equipo. Hay que aprovecharlo.

–El regreso de Cortina tras una larga lesión también le puede ayudar a encontrar ese orden que busca.

–No me gusta destacar a jugadores a nivel individual. En el caso de Cortina es un jugador que entiende el juego en una posición que es muy importante. Sabe ubicarse, sabe llegar a las ayudas, sabe ocupar los espacios y luego tiene criterio con balón. Esos jugadores son importantes para mantener cierto orden.

–¿Cómo de importante ha sido, a nivel de vestuario, cosechar la primera victoria en casa de la temporada?

–Estamos en un deporte en el que los resultados mandan y condicionan cualquier análisis. Haciendo un análisis más interno, bueno, hemos ganado y es para estar satisfechos, pero también tiene que haber una ambición y un compromiso. El objetivo es ganar y estar cada vez mejor preparados para poder ganar. Jugamos un partido que estuvo muy bien, el primero contra el Rayo Cantabria, y no ganamos. Creo que también hubo cosas muy buenas a pesar de la derrota.

–El parón navideño le puede venir bien para implantar sus ideas, ¿verdad?

–Nos puede venir bien, aunque hay una semana que es de vacaciones. Tenemos que aprovecharlo, aunque también te fastidia tener que parar cuando acabas de llegar. Es como viene y tenemos que tratar de aprovecharlo.

"Mi prioridad son los dos partidos que tenemos por delante, no el mercado de invierno"

–Con el parón también llega el mercado invernal. ¿Tiene ya su lista de deseos para los Reyes Magos?

–El mercado de invierno es una realidad para todos los equipos. A todos los equipos les va a afectar y, como profesionales, estamos en la obligación de ver qué posibilidades nos puede dar, pero la prioridad ahora mismo es valorar lo que tenemos. Tenemos una plantilla que nos ofrece muchos recursos, que tiene potencial y nuestra obligación es sacarlo a la luz. Si en algún momento puede llegar algún perfil que nos ayude a mejorar y nos complementa estamos abiertos, pero ahora estoy centrado en sacar el mayor rendimiento a lo que tengo.

–¿Ha hablado con Javi Vidales sobre el mercado?

–Hablo mucho con él porque estamos en el mismo barco. Es nuestra obligación, tiene que haber un diálogo para encontrar puntos en común en nuestras visiones. Pero la prioridad es que estamos en plena competición y tenemos dos partidos por delante.

–¿Qué se puede esperar del Avilés para lo que queda de temporada?

–Queremos crear un camino de ilusión, un camino que nos invite a dar cada vez una mejor versión y aproximarnos a ver cada día un mejor Avilés. Mi ilusión es esa, ver cada vez un Avilés mejor preparado, más competitivo, que tenga más claro lo que propone, que tenga más capacidad para dominar los partidos y, lógicamente, que eso nos permita tener mejores resultados.

–Algunos aficionados dudan que el equipo pueda luchar por el play-off. ¿Qué mensaje mandaría a la grada?

–Desde el punto un poco personal solo puedo decir que me siento contento y orgulloso de pertenecer al Avilés. Lo que les puedo decir es que vamos a trabajar para que ellos se sientan igual que todo el club. Espero que sigan confiando en nosotros, porque vamos a pelear por estar cerca de nuestros objetivos y lo daremos todo por ellos.