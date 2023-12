Juan Mayorga: "Las palabras pueden construir fugas de realidades ásperas y ser asfixiantes a la vez"

El dramaturgo y académico de la Española Juan Mayorga (Madrid, 1965) vuelve este viernes a Avilés. El director artístico del teatro La Abadía regresa al auditorio del Niemeyer (20.00 horas) y lo hace con la comedia "María Luisa". Además, en nada, inicia los ensayos de "La colección", el drama que presentó, él solo sobre las tablas del teatro Palacio Valdés, cuando le tocó recibir su premio "Princesa de Asturias", el del año pasado. De todo esto –y de alguna cosas más– conversa por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA.

–Nadia, la protagonista de "El mago", parece la hija de esta María Luisa que viene ahora a Avilés, ¿no?

–Está muy bien visto eso: me conoce mejor que yo. (Risas) Pues sí es verdad, sí es verdad que ambas son mujeres a las que, de algún modo, la vida no basta y, entonces, cada una encuentra una ocasión para hacer más grande su mundo, para hacer más grande su experiencia. De algún modo, cada una de estas dos mujeres encuentra en las palabras esa puerta que necesitan para abrir el mundo, para abrir sus mundos. Nadia, la protagonista de "El mago", de algún modo, encuentra, para su sorpresa –no lo esperaba–, las palabras que le dice un mal hipnotizador en un "show" probablemente muy mejorable y eso la lleva, de algún modo, a presentar una enmienda a la totalidad a la vida que hasta ese momento ha llevado, que le parece pequeña. Ella dice, en un cierto momento: "En esta casa hay demasiada realidad". Luego, esta María Luisa última más que la madre de Nadia –la suya de verdad es limitadora, censora– sería algo así como una prima mayor o, incluso, Nadia cuando sea mayor. En su caso, la puerta de acceso a un mundo más rico, más imaginativo, más salvaje, son las palabras. En este caso, las que pone, por incitación de su portero, en el buzón de su casa. Esto le hace pensar en novios pasados y en aventuras futuras, en un mundo más rico y más peligroso que en el que vive cada tarde de los jueves con su amiga Angelines. Pues sí, creo que está muy bien vista esa vinculación por la que me ha preguntado.

–Para usted, y para María Luisa, su protagonista, todo lo que se nombra, existe.

–Sí, sí. Y lo que no se nombra es un misterio. Así lo creo. Usted y yo compartimos la convicción del poder enorme de las palabras. Macbeth vuelve triunfante de la guerra y se encuentra a unas mujeres que le dicen "tú serás rey y tú, Banquo, serás padre de reyes". Eso crea realidad. Las palabras actúan sobre nosotros, despiertan deseos o nos atemorizan; las palabras, desde luego, intervienen en la realidad y la crean.

–Esto del poder de las palabras es uno de sus asuntos recurrentes desde "El chico de la última fila", por lo menos.

–Incluso también en "Cartas de amor a Stalin" ya de algún modo estaba. Si vamos más para atrás tendríamos que pararnos en una de mis primeras obras: "El jardín quemado". Unos derrotados de una guerra civil, que puede ser la nuestra, en un espacio vacío, en ese jardín quemado, con palabras, de algún modo, construyen unas vidas alternativas para soportar, precisamente, la derrota, no sólo en aquella guerra, si no la derrota de sus vidas. Sí, creo que es un tema permanente en mi teatro: cómo las palabras pueden construir fugas de realidades ásperas y mediocres y, a la vez, pueden ser asfixiantes. Es el doble valor de la palabra: que puede ser luminosa y, al contrario, sombra.

–¿Y en "María Luisa" son luz o sombra?

–Creo que hay luz. "María Luisa" es una obra sobre el deseo y sobre cómo, mientras deseamos, vivimos. El envejecimiento suele ser vivido como una condena a reducir el deseo: en "María Luisa" , desde luego que eso no sucede.

–Esta manera de envejecer, ¿es una marca de nuestro tiempo?

–No estoy seguro. De algún modo, sí en nuestro tiempo, y acaso en cualquier tiempo, el envejecer está asociado a una exigencia de desear menos, de reducir tu horizonte y sucede que María Luisa, el personaje, desea hasta el final y, por otro lado, yo creo que su deseo es hermoso. Su deseo es amar y ser amada. Cuando escribí la obra y la puse en escena entregando el protagonismo a esta actriz maravillosa –Lola Casamayor– nos dimos cuenta de que era muy importante que se celebrase la belleza del cuerpo de una mujer mayor. La belleza física. Yo creo que Lola Casamayor está guapísima en la función. La belleza de Lola y de María Luisa es celebrada y eso creo que es extraño en nuestros escenarios, en nuestra pantallas, incluso en nuestras novelas. La mujer mayor suele ser presentada como alguien sufriente, doliente, que carga con los secretos más pesados de la familia y está más atenta al pasado que al futuro. En esta obra María Luisa vive una aventura, fundamentalmente, una aventura erótica.

–Con tres tipos a cuál más raro: un golpista, un poeta plasta y, luego, un caballero escapado del Siglo de Oro.

–(Risas). Cuando su portero le propone que ponga nombres en el buzón para que los cacos piensen que no viva sola y orientarlos hacia otra puerta, proyecta en esos nombres, en esas palabras de las que hablábamos al principio, personajes. Efectivamente, son muy disímiles. No intenté construir un inventario de tipos masculinos, si no más bien fue que ellos mismos se me fueron apareciendo. Me pareció interesante que los primeros amantes que ella imagina –o que ella desea– y que quizá son reales. Hay algo que ocurre en la obra, que los espectadores discuten cuál es el límite entre realidad y ficción, si son reales estos personajes o, por el contrario, el portero y la amiga de María Luisa son, de algún modo, ficciones o son personajes reales sobre los que ella fantasea. Dicho todo esto, me pidió el cuerpo y me lo pidió el corazón: que Azzopardi y Beckenbauer fueran los primeros amantes deseados por ella y que luego, harto de ellos, fuese ese Olmedo, un personaje que le va a ofrecer seguridad. Hay algo que me resulta muy interesante y que hay espectadores que dicen: "La pareja ideal para María Luisa sería este". Y otros dicen: "Este otro".

–En "María Luisa" son las palabras las que crean realidad y en "La colección" ¿son las cosas?

–A lo mejor desvelo algo importante, pero puede que estemos hablando de una colección creada por palabras. Uno de los personajes dice: "La colección también es una leyenda". Lo importante es que esa leyenda se cuente bien. Ahora he caído en la cuenta, al preguntarme usted por estas dos obras, que tanto en "María Luisa" como en "La colección" hay personajes ancianos en su centro. Por un lado María Luisa y también su álter ego –Angelines– y también son ancianos Héctor y Berna, los dueños de la colección.

–¿Será que se está haciendo mayor?

–Bueno, también. Lo que ocurre es que, si echo la vista atrás, veo que en "El traductor de Blumenberg" estaba también el tema de la herencia: el viejo pensador y el traductor más joven que, de algún modo, lo hereda. En "El jardín quemado", de la que hablamos antes, los personajes son, en buena medida, ancianos derrotados. Es decir, la figura del anciano no es extraña en mi teatro. Pese a todo, por supuesto, también el tiempo me atraviesa.

–Ahora trabaja en el estreno de "La colección", que leyó en el teatro Palacio Valdés. ¿Será la misma obra?

–Las dos se parecen mucho, aunque se ha transformado un poco con esta pulsión reescritora que me posee. Dentro de mi colección de experiencias, la de aquella tarde, con los pacientes espectadores avilesinos, no la olvidaré en la vida.