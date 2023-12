Cuando la vida es una montaña rusa: la avilesina Tamara Fernández narra su experiencia como enferma bipolar

"Soy bipolar, lo mismo que una persona es diabética y le falta insulina, lo mío es un déficit de neurotransmisores (en el cerebro)". Habla Tamara Fernández Aranguren, avilesina de 33 años. Lleva cuatro diagnosticada con un trastorno de bipolaridad de tipo 2 y seis desde que tuvo los primeros "brotes". Ahora encara su enfermedad con la naturalidad que puede. "Es la nueva normalidad", bromea para luego remarcar que es necesario "romper los tabúes" existentes en la sociedad y "visibilizar" las enfermedades mentales "como la persona que tiene rota una pierna". "No pueden estar tapadas con un velo tupido, es necesario hablar de las enfermedades mentales con naturalidad para normalizar la situación", remarca la avilesina, que está en permanente contacto con su psiquiatra, al que avisa de los "subidones" y los "yuyitos", que es como ella llama a las etapas en las que está más "baja", en la fase más depresiva de su trastorno.

La relación de Fernández Aranguren con la bipolaridad empezó hace seis años. Aún no lo sabía y tenía 27 años. El año anterior se había encerrado en su cuarto para estudiar unas oposiciones relacionadas con su licenciatura de Biología, el BIR "que es el MIR de los biológos", explica. Optó a un beca de doctorado en Argentina e hizo las maletas para cruzar el Atlántico. "Era una época feliz en la que hice alguna que otra locura –‘llegué a comprar siete altavoces por si les fallaba la batería’–, en aquel momento estaba en un ‘alto’, en un subidón; en Argentina me dieron dos ‘altos’ y dos ‘bajones’", recuerda. Regresó a Avilés por un tiempo y pensó que lo mejor, a su vuelta de nuevo a Argentina, era solicitar ayuda profesional. Corría el año 2018. "Una psicóloga me dijo que tenía el ‘mal del emigrante’ producido por un choque cultural fuerte, fui tres sesiones, me volvió el ‘subidón’ y luego un bajón más fuerte", repasa.

Tal era la situación que su madre cruzó el charco para ir a buscarla. "Hubo también un psiquiatra que me dio medicación geriátrica que derivó en que casi no podía caminar, no lo quiero ni recordar", añade. Su bajón, dice, no era motivado por la tristeza, por supuesto nada tenía que ver con el "mal del emigrante" y le llevó a dejar de mantener relación con sus amigos. "Antes de que viniera mi madre a buscarme, me obligaba a escribir a mis padres una vez por semana para que no se preocuparan, pasaba todo el tiempo en la cama. En ese tiempo no respondía los mensajes de mis amigos y no sabía el porqué", enfatiza. "Para volver con mi madre, ella tuvo que decidirlo todo por mí, yo no podía, llegamos el 31 de octubre de 2019", añade.

Una vez en Avilés, Tamara Fernández se tomó un descanso de unos meses. Un psiquiatra ovetense comenzó a dar en el clavo ante la montaña rusa de emociones y estados que sufría. Le diagnosticó "depresión bipolar". Llegó a esa conclusión tras hacerle tres preguntas: "¿Duermes poco?, ¿Gastas mucho? y ¿Tienes muchos planes programados?". A las tres respondió que "sí". "Siempre fuí super tranquila y a lo mejor no estaba tan bien como aparentaba", indica. Posteriormente, fue diagnosticada con trastorno bipolar tipo 2. Y todo antes de la pandemia que, afirma: "Me vino de lujo". Le tocó en una fase de depresión, para muchas personas el confinamiento era un escenario "obligado" pero para ella, le venía bien estar en casa, tranquila. Con el diagnóstico descansó, su lado más racional "como mujer de Ciencias", explica, necesitaba entender y encontrar explicaciones a todo lo que le ocurría, algo que hasta la fecha era una mera orientación. Resultó ser bipolar y tenía que adaptarse a convivir con ello, a medicarse a diario "de manera inevitable" y compensar las diferentes fases de la enfermedad con una mayor o menor dosis de pastillas, en función de lo necesario. Todo siempre asistido por el psiquiatra de la Seguridad social con el que se encuentra "muy contenta". "Haceos un pastillero y ponerlo desayunáis, así es más fácil que no se olvide", indica dirigiéndose a los lectores.

Escribió un texto describiendo su estado, su bipolaridad. Lo colgó en sus redes sociales y sus amigos y allegados le felicitaron por mostrarse así, como es y sin tapujos de lo que siente, de esos momentos cuando tiene un "subidón" y "no para en casa" y los "bajones, que también duran meses" y los pasa recluida con su pareja, Joni Sánchez, a la que agradece su comprensión y cariño por una etapa de su vida en la que ha aprendido a pedir ayuda y a escuchar, a saber reconocer los síntomas y a afrontarlos.

Actualmente, está de baja laboral. Comenzó a trabajar en el Instituto de investigación sanitaria del Principado, el Ispa, pero su trastorno de bipolaridad se lo impidió: "Estaba contenta y feliz, trabajaba de lo mío, me pilló en una época baja...". En las últimas semanas, ha comenzado a tramitar una discapacidad, se ha hecho un tatuaje que muestra un cerebro dividido en dos lados y unidos por una venda y un lazo en el que reza en inglés: "dañado pero cuqui". "Lo ví en redes y me dije: soy yo. Tengo que agradecérselo a Xuama y Blanchensutinta", apunta. Y a diario, lucha contra el estigma asociados a las enfermedades mentales para "visibilizarlas y naturalizarlas".