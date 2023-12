Ana Solís, edil de Cambia Avilés: "Si a alguien le levanta ampollas la memoria democrática, debería hacérselo mirar"

La entrada el pasado mes de junio en el escenario político municipal de Ana Solís Roza ha sido, a su pesar, todo menos tranquila. Primero estuvo en discusión si le correspondía acta de concejala pues en un primer recuento su escaño –el cuarto de la confluencia Cambia (Podemos más IU)– se asignó al PSOE. Aclarado eso, lo que debía ser una buena noticia –la adjudicación de plaza de funcionaria como profesora en un instituto de Málaga– se torno pesadilla al no poder lograr la ansiada comisión de servicio en Asturias para compaginar la docencia con las responsabilidades de la concejalía. O sea que, finalmente, Ana Solís compaginará este curso el aula malagueña y las tareas municipales en las áreas de Memoria Democrática y Vivienda. Esta entrevista versa sobre la primera, porque como la propia entrevistada dice "hay mucho que hacer".

–Preséntese. ¿Quién es, en el plano civil, Ana Roza?

–Nací en Salinas en 1968 y me crie en el barrio de La Luz. Mis padres trabajaron en Ensidesa. Estudié la licenciatura de Ciencia Económicas y el grado de Turismo. Ahora ejerzo como profesora de Orientación Laboral en un instituto de FP.

–Dice que sus padres trabajaron en Ensidesa, ¿los dos?

–Pues sí, los dos. Y además eran oriundos de la comarca, no fueron de los llegados de otras provincias. Mi madre había querido estudiar Enfermería, pero por aquellas cosas de entonces no pudo; o sea que opositó y sacó plaza de administrativa en Ensidesa. Mi padre entró en la fábrica como botones como "regalo" por la expropiación de terrenos de mis abuelos para construir la fábrica; luego promocionó en el área comercial. Mi familia paterna era de La Marzaniella y en sus fincas se construyó el edificios de Oficinas Centrales. El caso es que se conocieron en la empresa y se casaron.

–¿Cuándo y cómo surgieron sus inquietudes políticas?

–A ver, mi familia materna estuvo muy marcada políticamente. Mi abuelo fue "Pin el carnicero" –le llamaban así porque regentó una carnicería en Salinas–, represaliado en el franquismo por "rojo" y a la postre fundador de la Federación Socialista de Castrillón. Otros parientes suyos fueron asesinados o "desaparecieron". En mi casa siempre se habló de política con toda naturalidad, podría decirse que mamé la política desde rapacina; mi "güelo" me influyó para acabar simpatizando con el PSOE, del que me aparté desengañada cuando la entrada en la OTAN y acabé derivando a Izquierda Unida, si bien la militancia llego años más tarde y con ella la pertenencia a los órganos de la organización y, ahora, el hecho de ser cargo electo.

–¿Por qué no dimitió al surgirle el inconveniente de tener el trabajo en Andalucía?

–Primero traté de arreglarlo solicitando una comisión de servicio que sí espero lograr para el próximo curso. Y en última instancia, yo puse el cargo a disposición de IU –porque yo no me represento a mí, sino a una organización– y el partido decidió mi continuidad.

–Estos días es noticia la ruptura de Podemos con el proyecto político Sumar. ¿Qué tal se siente usted dentro de Cambia, la confluencia avilesina?

–La situación que tenemos aquí es buena, somos todos compañeros y no hay la menor fricción. La fórmula de la confluencia ya la inventó IU, mi organización, hace años. Y yo creo en ella porque la gente de la izquierda ha de unirse dado que al ser minorías sociales es la única forma de lograr cambios, de hacer las transformaciones que ansiamos. Por lo tanto, la salida de Podemos de Sumar me disgusta pero estoy segura de que la inercia parlamentaria les llevará a apoyar al Gobierno en todas sus intenciones.

–Y hablando de Cambia, la confluencia avilesina de Podemos e IU, ¿qué aporta su existencia al bien común de Avilés?

–Cuatro concejales que representan a la izquierda avilesina y que tienen encomendadas tareas de gobierno municipal capaces de lograr transformaciones sociales en ámbitos sensibles y que afectan a población vulnerable como son la memoria democrática, los servicios sociales y la vivienda. También las áreas de festejos y deportes son claves porque desde ellas se llega a miles de personas.

–Pues vamos con lo suyo: memoria democrática. ¿Cuál es la hoja de ruta para el mandato?

–El primer hito será la realización de exposiciones, la primera presentada el pasado jueves y que versa sobre los trabajos forzados que fueron obligados a realizar españoles "rojos" en la Alemania nazi. La próxima será "Stolen Memory", sobre la memoria robada por el nazismo. Soy de la opinión de que hay que divulgar sobre lo que no nos enseñaron o lo que nos ocultaron para comprender mejor la historia. Por eso este acercamiento al nazismo y sus consecuencias.

–¿Qué más?

–Estamos haciendo un listado –vamos por más de 60– de edificios que conservan vestigios físicos del franquismo, como placas, y procederemos a notificar la obligatoriedad, por ley, de retirar esos elementos.

–¿Habrá también revisión del callejero para sacar del mismo a las autoridades que ocuparon sus cargos durante los años del franquismo?

–Efectivamente, esa es la intención. Son los conocidos casos de López Ocaña, Orejas Sierra y Suárez del Villar. Pero también tenemos los casos del estadio de fútbol (Suárez Puerta) y un colegio (Marcelo Gago). En cumplimiento de la Ley de memoria democrática, esos nombres hay que quitarlos.

–Existe un edificio, la Casa Pedregal, de especial significación para la memoria democrática por el uso represivo que se le dio. ¿Cuál es su intención con respecto a ese inmueble?

–Como mínimo, convertirlo en "lugar de memoria", lo que no deja de ser un símbolo. Por soñar, lo que me gustaría de verdad es poder convertir la casa en un centro dedicado a divulgar la memoria histórica.

–¿Alguna iniciativa más en mente?

–Tenemos idea de digitalizar todo lo que hay en diferentes archivos españoles referidos a la represión franquista vinculada a avilesinos y hacer accesible su consulta en algún lugar de Avilés. Y en el ámbito institucional, existe la intención de hacer una reparación oficial a la última corporación democrática republicana, la de 1937.

–¿Qué debe hacerse en su opinión con la fosa común de La Pinera, en la parroquia de Llaranes?

–La gestión de las fosas se escapa a mis competencias, pero si me pregunta por mi opinión personal le diré que no creo necesario dignificar a los que están allí enterrados porque son dignos per se; lo que hay que hacer con estos espacios es señalizarlos, recordar a los sepultados como víctimas de lesa humanidad y abrirlas si llega el caso, sí, pero solo cuando haya habido un trabajo previo, serio y riguroso, según lo previsto en la ley y trabajando más en términos jurídicos que arqueológicos. No se deben abrir por apetencias familiares, sino como cuestión de Estado dado que esa memoria que está allí enterrada es de todos los españoles.

–Ya por último, ¿es usted consciente de que el desarrollo de cualquiera de estos proyectos de los que ha hablado puede generar crispación por aquello de que "reabre heridas"?

–Si a alguien le levanta ampollas la memoria democrática, debería hacérselo mirar. Frente a esas personas que pudieran molestarse, hay miles más en Avilés que apoyan ir por el camino de la recuperación de la memoria. A lo que yo aspiro es a normalizar en el mandato las cuestiones relacionadas con la memoria democrática. ¿O acaso hay que mantener oculta la historia para que algunos se sientan tranquilos?