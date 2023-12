Asalta una panadería de Sabugo y consigue un botín de 600 euros en apenas un minuto

Los ladrones siguen a lo suyo en Avilés. Son ágiles en sus asaltos: rompen cristaleras de los pequeños comercios, acceden al interior, roban y todo lo ejecutan en menos de un minuto. El hecho de que salte la alarma tampoco les incomoda en sus objetivos y lo mismo les da delinquir a plena luz del día que por la noche o de madrugada.

El último local asaltado fue la panadería Cervantes de Sabugo, entre la plaza La Merced y la calle Carreño Miranda. Todo ocurrió sobre las 1.30 horas de la madrugada del sábado al domingo. "Saltó la alarma y lo vi por la cámara, era un chaval que robó la máquina automática y lo hizo todo en 58 segundos", señala el propietario de la panadería, Pablo Arenas.

Para acceder al interior del local, el ladrón hizo añicos una cristalera. El caco dejó manchas de sangre en las inmediaciones, cuestión que ayudará a la Policía Nacional, que dirige la investigación, a dar con más facilidad con el maleante, todo ello más el refuerzo del vídeo grabado por las cámaras de vigilancia del local. "Estropeó la máquina, el billetero; fue lo mismo que hace tres semanas ocurrió en la panadería que tenemos en la avenida Cervantes. Y es que en un mes y una semana, ya sufrí cuatro robos entre ambas tiendas y en mi casa, de cuando hubo la oleada de robos en Los Balagares, Molleda, Illas y Villa", explicó Arenas.

El botín del asaltante ronda los seiscientos euros, según precisó el responsable del negocio. Lo peor, indica, es la reparación de este tipo de máquinas automáticas, que fue precisamente el objetivo de los cacos en su asalto a una cafetería de Las Vegas durante la noche del jueves al viernes.

En el caso del robo a la panadería, el decimotercero en una semana en la comarca avilesina, varios testigos vieron merodear a un joven minutos antes de perpetrar su acción delictiva en el céntrico negocio. Iba vestido de tonos oscuros y con una capucha para evitar ser reconocido por las cámaras. Lo que seguramente no contaba era con lastimarse y dejar restos de sangre que permitieran su identificación.

"No recuerdo una época de robos como esta, me parece increíble lo que está ocurriendo estas últimas semanas, no recuerdo nada igual", afirma el propietario de la panadería, la última víctima de una oleada de robos en pequeños negocios, que comenzó fuerte el pasado mes de noviembre y aún no ha cesado. Tal es la intensidad de la sucesión de asaltos que la Policía Nacional ha reforzado la presencia de patrullas en Avilés para, precisamente, intentar mitigar el impacto de estas acciones delictivas y ahuyentar a los ladrones.