La navaja suiza del Avilés

Jorge Fernández está siendo uno de los nombres propios en los últimos encuentros del Avilés. El corverano, aunque se perdió el primer encuentro de Sánchez Murias, ha encajado como un guante en los esquemas del gijonés y, ya sea como mediapunta, caído a banda o incluso de pivote, está marcando el ritmo de los blanquiazules. Su buen nivel se vio recompensado el pasado domingo, cuando, en una acción de pillo, abrió la lata ante el Covadonga.

"Creo que el equipo antes no estaba tan mal, pero nos faltaba contundencia en las áreas. En el primer partido de Manolo se vio", apunta Jorge, que recuerda el encuentro ante el Rayo Cantabria, cuando los avilesinos cayeron derrotados a pesar de dominar el duelo. "Ahora hemos conseguido tener la portería a cero, que es muy importante", señala el blanquiazul, que quita peso a su faceta como goleador. "No es algo que me preocupe", indica.

La primera victoria en casa ante el Arandina fue un click que necesitaba el Avilés. "Ese triunfo fue un alivio para la plantilla. Todos vimos cómo nos costó acabar el partido, a pesar de conseguir el 2-0", explica el futbolista, que guarda mejor recuerdo del duelo ante el Covadonga. "Necesitábamos una victoria o dos para despejar la cabeza a nivel mental, estar como debemos estar", afirma el centrocampista, que ve ahora un modo diferente dentro del vestuario blanquiazul.

En el triunfo en el Álvarez Rabanal Jorge salió al campo como extremo izquierdo. En los tres encuentros que ha jugado con su nuevo entrenador el corverano aún no ha repetido posición. Ante el Marino partió de 10 y, con la ausencia de Mecerreyes, ante el Arandina se vio obligado a jugar de pivote. "Jugar en banda no es algo extraño para mí. En los primeros años de mi carrera jugaba ahí, ya fuera en izquierda o en derecha, pero con el paso de las temporadas me empezaron a colocar más en el centro", explica el blanquiazul, que en los últimos años ha compaginado su rol como mediapunta con el de interior en un 4-3-3. "Me siento cómodo en cualquier posición de ataque", confiesa.

De hecho, su rol como extremo no varía mucho de cuando juega como mediapunta. "Cuando juego en banda es para meterme para dentro. Creo que es algo que buscan los entrenadores, tener un hombre más por dentro y que la amplitud la den los laterales", apunta Jorge, ya que es una dinámica que también se vio el año pasado con defensas como Fontán o Nacho López. Ahora tiene en Iván Serrano al socio ideal.

El domingo visita el Suárez Puerta el Compostela y desde el Avilés solo tienen un objetivo: conseguir la tercera victoria consecutiva. "Trabajamos para ello y tenemos ilusión, pero es muy difícil hacer algo así", revela Jorge, que cree que conseguir dos seguidas, en una categoría tan igualada como Segunda Federación, "es muy complicado, pero venimos de tanta necesidad que le damos menos valor del que tiene". "Si conseguimos tres seguidas seria acabar el año en una dinámica totalmente opuesta a lo vivido estos últimos meses. Tenemos capacidad para hacerlo", afirma el corverano, que destaca la promoción que ha hecho el club de cara al encuentro. "No sé si en otros sitios harán cosas así. Esperemos que la gente se anime y cerremos el año con un buen partido", desea Jorge. Ya sea en una posición u en otra, viendo los últimos encuentros del Avilés, queda claro que el futbolista blanquiazul será determinante para llevar el barco a buen puerto.