Once horas para llegar a Madrid: lo que tardaba el último tren que salió de Avilés con destino a la capital

En 1979 el viaje del expreso nocturno San Juan de Nieva-Oviedo-Madrid se alargaba durante once horas. "Eternas, si no las dormías", confirma Javier Fernández, el director del Museo de Ferrocarril de Asturias. Aquellos viajes eran tan largos porque, entre otras cosas, el expreso realizaba paradas casi a discreción: en Oviedo, pero también en Soto del Rey; en Ribera de Arriba; en Mieres y, además, en Ujo. Paraba en Villamanín cuando tomaba la cima del Pajares... Llevaba un vagón correo y otro de Paquete Express...

Pero no sólo por eso. Las maniobras de segregación y de unificación de las ramas de Avilés y de Gijón –que se hacían en Oviedo– "eran largas: como de media hora", sigue Fernández. Medio tren salía de Gijón y el otro medio, de Avilés. En Oviedo, los dos medios trenes se convertían en el Estrella Costa Verde –así se llamaba el expreso noctuno administrado por Renfe desde 1968 y hasta enero de 1991–. Esto sucedía media horas después, más o menos, de las dos salidas originales.

Así es sólo cómo empezaba la película de cruzar la meseta de los asturianos de Avilés durante treinta años. Porque faltaba otra gran maniobra: unificar el tren asturiano con el cántabro, con el que llegaba de la ciudad de Santander. Eso se hacía a las tantas de las madrugada en Venta de Baños, en la provincia de Palencia. En medio de la estepa castellana. Los viajeros asturianos recuperaban fuerzas en las cantinas de las estaciones abiertas de par en par toda la noche. Y es que ir de Avilés a Madrid en tren, entonces, era empezar unas vacaciones largas. O un dolor de cabeza sin paracetamol.

Aquellos trenes, en los mejores tramos, llegaban a 100 kilómetros por hora. Desde Avilés salían, normalmente, un vagón con compartimentos con seis butacas enfrentadas –a eso lo llamaban primera–; con ocho –o sea, segunda–, literas –seis por cada camarote– y camas –pequeñas habitaciones de hotel–. La suma de todo eso con lo que venía de Gijón y esto, a su vez, con lo que llegaba de Cantabria, hacía que al llegar a Chamartín el convoy hubiera ganado una longitud de "hasta medio kilómetro". Javier Fernández apostilla, a este respecto, que "en los últimos años del tren nocturno los vagones que llegaban a Gijón podían ser dos o tres". Nada más.

La estación avilesina tuvo tren de largo recorrido durante, al menos, treinta y tres años. En enero de 1991 la empresa lo eliminó, o sea, hace ya tres décadas desde que el último avilesino pudo viajar a Madrid en ferrocarril desde su propia ciudad. La promesa de los políticos actuales es que esta ausencia histórica se subsane esta primavera. AVE mediante. Aunque todavía no hay un calendario claro de futuro para esta movilidad de largo recorrido, ADIF ha realizado obras de adecuación del andén avilesino a la llegada del AVE (lo ha hecho más largo).

Las razones del final del tren de largo recorrido en Avilés son variadas. Según unas fuentes, la maniobra en Oviedo favoreció el desprendimiento de los avilesinos: terminaron prefiriendo llegar a la capital por su cuenta. Otras fuentes opinan que fue por la incorporación de los talgos a la ruta. Estos modelos de tren bajaron a siete a siete las horas del viaje a Madrid desde Asturias y no favorecían la operación de dos ramas de vagones. O sea, con el modelo del expreso nocturno se podían componer convoyes tan largos como la imaginación, pero no con los trenes más modernos. Reduciendo las horas del trayecto se podía descartar el viaje nocturno, aunque esto no sucedió hasta 2007. Entonces fue cuando el nocturno Gijón-Madrid dio su último viaje. Tuvo hasta homenaje.

La vuelta del tren de largo recorrido a Avilés viene incentivada por la promesa de que trenes AVE aprovechen la variante del Pajares recién inaugurada –es del día 29 de noviembre–. La capital estaría más cerca y más barata, tanto como para iniciar un debate sobre los usos comerciales de los nuevos trayectos (la Cámara de Comercio pide más de uno al día desde la estación de Los Telares, el Ayuntamiento y el PP, paciencia).

La memoria de treinta años de trenes de largo recorrido en Avilés hace treinta años que se disipó.